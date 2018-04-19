Минск и Москва завершили техническую работу по соглашению о визах

Подготовка соглашения о признании виз обсуждается представителями двух стран 18-19 апреля в Москве , где проходит заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики. "Техническая работа завершена, в принципе, согласование внутригосударственное прошло. Каких-то особых препятствий я в этом не вижу. Вопрос рабочий абсолютно, так что, думаю, решение (подписание — прим. ред.) состоится", — заявил Шуневич, передает РИА Новости При этом глава МВД не уточнил, когда конкретно документ будет подписан. «Трудно сказать, это не от нас зависит, мы технические исполнители», — сказал он. Беларусь и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун сообщал, что РБ предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.