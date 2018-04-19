Ещё
Минск и Москва завершили техническую работу по соглашению о визах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом

Минск и Москва завершили техническую работу по соглашению о визах 

Российская Газета 1 час назад
Подготовка соглашения о признании виз обсуждается представителями двух стран 18-19 апреля в Москве, где проходит заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.
"Техническая работа завершена, в принципе, согласование внутригосударственное прошло. Каких-то особых препятствий я в этом не вижу. Вопрос рабочий абсолютно, так что, думаю, решение (подписание — прим. ред.) состоится", — заявил Шуневич, передает РИА Новости.
При этом глава МВД не уточнил, когда конкретно документ будет подписан. «Трудно сказать, это не от нас зависит, мы технические исполнители», — сказал он.
Беларусь и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии.
Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун сообщал, что РБ предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Российская Газета: последние новости
Германия попросит США освободить ее от санкций против России Мальчик из ролика "Белых касок" рассказал, как стал "жертвой химатаки" Чиновников в Киргизии обяжут выкупать подарки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня123
Тулеев уедет за границу272
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя118
Япония отказалась от российского алюминия667
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию562
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение