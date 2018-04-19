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Калужские памятники нанесли на интерактивную карту
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Калужские памятники нанесли на интерактивную карту 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Объекты культурного наследия Калужской области федерального, областного и местного теперь есть и на интерактивной карте. Всего на эту карту, размещенную на геоинформационном портале Калужской области, нанесен 491 памятник федерального, областного и местного значения. У каждого есть паспорт с фотографией, описанием, номером памятника в Едином государственном реестре объекте культурного наследия и историей создания. Это совместный проект Агентства информационных технологий и Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области. Работа над ним началась в конце прошлого года. Сейчас карта находится в стадии доработки. У пользователей есть возможность принять участие в этом процессе — сервис такую возможность предоставляет.
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