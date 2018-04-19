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«Грязные рты»: Бородина призывает наказывать пользователей за хамство в Сети
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«Грязные рты»: Бородина призывает наказывать пользователей за хамство в Сети 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
День назад на личной странице Ксении Бородиной в «Инстаграме» появилась серия фотографий с дня рождения дочери подруги Наталии Пушкиной. На снимках также была запечатлена и старшая наследница ведущей Маруся.
Однако в комментариях под постом было много критики и негатива, что сильно задело и разозлило теледиву. «Очень мне жаль, что в нашей стране нет наказания хотя бы в виде штрафа за грязный язык людей в интернете! Читая комменты под последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда (((какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — возмутилась она.
«Интернет развязал руки многим бабам, именно подчеркну Бабам, с грязными ртами, которые от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь в интернете, типа разряжаясь таким образом тронуть ребенка на фото, это прям дно товарищи», — сетует Ксения. «Я бы не только штраф, я бы просто закрывала таких, хоть на 10 суток», — заявила она, добавив, что ей стыдно за общество, за людей в целом и за «такие жалкие души». Сейчас возможность комментирования этой публикации ограничена.
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