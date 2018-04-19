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Вода из лужи в Калининском районе опасна для людей
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Вода из лужи в Калининском районе опасна для людей 

АиФ 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Проба воды из лужи в Калининском районе была исследована в Межобластной ветеринарной лаборатории, в результате биохимического анализа было выявлено превышение норм в пять раз, которая установлена для водопроводной воды, сообщила заместитель директора лаборатории Ольга Позднякова.
В учреждение пробу воды из лужи прислал фермер, который опасался за свой скот, который пасётся возле источника. «Для человека и животных такое количество нитратов очень опасно, так как обладают высокой токсичностью», — пояснили в ведомстве.
Напомним, такой химический состав в воде обусловлен применением удобрений на сельскохозяйственных угодьях, с весенним таянием снега вещества попадают в источники.
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