Вода из лужи в Калининском районе опасна для людей

Проба воды из лужи в Калининском районе была исследована в Межобластной ветеринарной лаборатории, в результате биохимического анализа было выявлено превышение норм в пять раз, которая установлена для водопроводной воды, сообщила заместитель директора лаборатории Ольга Позднякова

В учреждение пробу воды из лужи прислал фермер, который опасался за свой скот, который пасётся возле источника. «Для человека и животных такое количество нитратов очень опасно, так как обладают высокой токсичностью», — пояснили в ведомстве.

Напомним, такой химический состав в воде обусловлен применением удобрений на сельскохозяйственных угодьях, с весенним таянием снега вещества попадают в источники.