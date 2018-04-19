Ещё
Москва надеется, что в США возобладает здравый смысл в отношении Кубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва надеется, что в США возобладает здравый смысл в отношении Кубы 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская политика в отношении Кубы иррациональна, абсолютно деструктивно настаивать на продолжении санкций в отношении Гаваны, Москва надеется, что здравый смысл в этом вопросе возобладает, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"То, что сейчас происходит в кубино-американских отношениях, — это иррационально. Последние полвека мы видели политику санкций, эмбарго, ограничений двусторонних связей. По-моему, нет более очевидного свидетельства провальности такого курса. Ни к чему он не привел. И настаивать на его продолжении абсолютно деструктивно", — сказал Щетинин.
По его словам, «только самые упёртые могут выступать с такой позиции».
"Рассчитываем, что здравый смысл возобладает. Ну, а деятельность конкретных персоналий будем оценивать по их конкретным шагам уже на тех постах, на которые они были назначены", — добавил дипломат.
США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.
Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене «ошибочной» политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго, и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
РИА Новости: последние новости
Парламент Казахстана изменил договор с США о транзите грузов в Афганистан СМИ: Германия попросит США освободить ее от санкций против России В Башкирии после ЧП расширят задачи комиссий по делам несовершеннолетних
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя105
Российским банкам предложили новую систему платежей44
Япония отказалась от российского алюминия624
Тулеев уедет за границу144
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию541
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение