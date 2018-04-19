Автомобильный мост поврежден в Нижегородской области

По сообщению регионального МЧС России , специалисты получили сведения о происшествии на 106-м километре автодороги Нижний Новгород — Киров днем 18 апреля.

Как выяснилось, нарушена целостность деревянного покрытия переправы. При этом бетонные опоры и металлические конструкции не повреждены. Однако в связи в связи с инцидентом оказалось прервано автомобильное сообщение с деревнями Малая Покровка и Озерки, в которых проживают 59 человек.

В настоящий момент подрядчик проводит демонтаж разрушенного деревянного настила. Работы должны быть закончены 19 апреля.

В населенных пунктах имеются продовольственные магазины с запасом продуктов, вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности решены. В отселении жителей нет никакой необходимости.