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Автомобильный мост поврежден в Нижегородской области
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Автомобильный мост поврежден в Нижегородской области 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
По сообщению регионального МЧС России, специалисты получили сведения о происшествии на 106-м километре автодороги Нижний Новгород — Киров днем 18 апреля.
Как выяснилось, нарушена целостность деревянного покрытия переправы. При этом бетонные опоры и металлические конструкции не повреждены. Однако в связи в связи с инцидентом оказалось прервано автомобильное сообщение с деревнями Малая Покровка и Озерки, в которых проживают 59 человек.
В настоящий момент подрядчик проводит демонтаж разрушенного деревянного настила. Работы должны быть закончены 19 апреля.
В населенных пунктах имеются продовольственные магазины с запасом продуктов, вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности решены. В отселении жителей нет никакой необходимости.
Напомним, десять мостов затопило в Нижегородской области.
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