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Предприятия Марий Эл загрязняют Волгу больше остальных
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Предприятия Марий Эл загрязняют Волгу больше остальных 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты росприроднадзора в рамках проекта оздоровления Волги подвели промежуточные итоги инвентаризации загрязнителей бассейна реки, сообщает пресс-служба ведомства. Наибольшее влияние на экологию реки оказывают предприятия, которые находятся в Марий Эл.
Всего было проверено 14 тыс. компаний. Наибольшую опасность загрязнения Волги представляют сточные воды предприятий ЖКХ. Помимо Марий Эл угрозу представляют предприятия Чувашии, Татарстана, Ульяновской и Самарской областей.
Также Росприроднадзор провел более 600 контрольно-надзорных мероприятий, выявив неучтенные сбросы сточных вод. В Ярославской и Саратовской областях — по 4 источника, в Тверской области — три.
Сейчас ведомство планирует нанести на карту все загрязненные зоны бассейна реки Волги. Это будет сделано при помощи беспилотников.
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