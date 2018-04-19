Предприятия Марий Эл загрязняют Волгу больше остальных

Специалисты росприроднадзора в рамках проекта оздоровления Волги подвели промежуточные итоги инвентаризации загрязнителей бассейна реки, сообщает пресс-служба ведомства. Наибольшее влияние на экологию реки оказывают предприятия, которые находятся в Марий Эл.

Всего было проверено 14 тыс. компаний. Наибольшую опасность загрязнения Волги представляют сточные воды предприятий ЖКХ. Помимо Марий Эл угрозу представляют предприятия Чувашии Татарстана , Ульяновской и Самарской областей.

Также Росприроднадзор провел более 600 контрольно-надзорных мероприятий, выявив неучтенные сбросы сточных вод. В Ярославской и Саратовской областях — по 4 источника, в Тверской области — три.

Сейчас ведомство планирует нанести на карту все загрязненные зоны бассейна реки Волги. Это будет сделано при помощи беспилотников.