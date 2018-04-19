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Разгерметизация цистерны с газом в Оренбурге стала причиной неприятного запаха
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Разгерметизация цистерны с газом в Оренбурге стала причиной неприятного запаха 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Причиной появления неприятного запаха в Оренбурге стала утечка газа из железнодорожной цистерны. Об этом сообщают в Экологической службе Оренбургской области. Сообщения местных жителей о появлении неприятного запаха начали появляться в социальных сетях в четверг, 19 апреля.
По разным данным на железнодорожных путях находится от 38 до 41 цистерны. В одной из них произошла струйная утечка углеводородов, сообщил заместитель директора Экологической службы области Андрей Деревянкин.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Цистерну отделили от основного состава и переместили в безопасное место для ликвидации утечки.
«Сложно сказать, насколько опасна эта утечка. При ливневом дожде приборы не покажут реальных данных. На приборах нет превышения из-за дождя и высокой влажности. При такой погоде, как сейчас, зафиксировать концентрацию веществ не представляется возможным», — рассказал Деревянкин vestirama.ru.
Специалисты также пока затрудняются назвать конкретное вещество, утечка которого произошла. Предположительно это могут быть вещества меркаптановой группы или сероводород.
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