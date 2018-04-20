Скупая доллары, Россия развязывает руки Трампу 

Банк России — после перерыва в полторы недели — возобновил покупку валюты для Минфина РФ. Об свидетельствуют данные регулятора, опубликованные 19 апреля.
Как следует из отчета, 17 апреля ЦБ купил валюты на 17,5 млрд рублей. При этом, согласно первоначальным планам, Минфин рассчитывал с 6 апреля по 8 мая скупить валюту на рекордные 240,7 млрд Новый виток санкционной войны, казалось, поставил крест на этих планах. Закупки были приостановлены из-за волатильности на рынке, которая началась после введения США очередных санкций. Но вскоре стало ясно: финансовые власти России пересматривать прежнюю стратегию не намерены.
12 апреля замглавы департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин заявил, что ЦБ будет покупать валюту для Минфина и при устойчиво ослабевшем рубле.
«Если будет устойчивое снижение курса валюты, и мы поймем, что мы перешли в новое равновесие, заявки будут выполняться дальше. Мы лишь говорим о том, что операции не должны приводить к повышенной волатильности рынка», — отметил Липин.
Как тогда же пояснила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, покупки валюты для Минфина возобновятся при большей стабильности на рынке.
И вот — ЦБ разглядел признаки стабильности. На сообщении The Washington Post в понедельник, что президент США Дональд Трамп готов отложить очередные антироссийские меры, доллар подешевел на 1 рубль, а бумаги российских компаний начали дорожать на западных площадках. К четвергу, 19 апреля, уверенность, что США не введут новые санкции — прежде всего, против российского госдолга, — окрепла настолько, что рубль на Московской бирже открыл торги уверенным ростом. На сообщениях о дорожающей нефти — цена барреля WTI впервые с конца 2014 года превысила $68, а Brent приблизился к отметке $73 за баррель — доллар стал торговаться ниже 61 рубля, а евро чуть выше 75.
Этого оказалось достаточным, чтобы перед российскими финансовыми властями забрезжил свет надежды, а геополитические страхи испарились.
Ранее — до ужесточения санкций, и до удара американцев по Сирии — Минфин РФ рассчитывал в 2018 году направить на покупку валюты 2 трлн. рублей, если средняя цена на нефть будет держаться на уровне $ 54-55 за баррель. Если же стоимость «черного золота» поднимется до $60 за баррель, подсчитывали в министерстве, в валюту можно вложить 2,8 трлн. рублей. Теперь, как видим, эти планы снова актуализировались.
ЦБ старается не упустить момент, и все туже набивает кубышку. Но возникает резонный вопрос: а зачем ее набивать?
Эксперты убеждены, что дальнейшее ужесточение санкций со стороны Вашингтона — лишь вопрос времени. США и дальше будут перекрывать кислород нашему финансовому сектору, и могут — по модели «Русала» — распространить экономические санкции на российский энергетический сектор.
С учетом такой перспективы, нам нужна не кубышка, а совершенно новая — суверенная — финансовая система, и новая модель экономики. Почему же мы снова наступаем на старые грабли, лихорадочно скупая доллары?
— Российские финансовые власти догматически следуют прежним установкам, — отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — На них никак не повлияли события, которые произошли, и которые вроде бы ясно показали, что нам надо целиком менять и налогово-бюджетную, и денежно-кредитную политику. Не прошло и двух недель, как наши финансисты вернулись к прежней линии, хотя мир изменился — все в нем теперь немного не так, как раньше.
В этом новом мире нет оснований полагать, что со стороны США не последует новых ограничений. Напротив, ограничения скорее всего будут, причем неожиданные. А финансовые власти РФ, выходит, не просто к ним не готовятся, но еще и выводят деньги из российской экономики.
«СП»: — Они говорят, что кубышка необходима России на черный день…
— Нелепое бюджетное правило, которое сейчас Минфин РФ пытается исполнить любой ценой, ни от чего нас не страхует. По сути, мы берем свои деньги — и переводим их под юрисдикцию других государств. А недавние события показали, как несложно Западу в такой ситуации создать напряженность на всех международных рынках в отношении России, и блокировать счета наших компаний.
Так в чем страховка? Кубышка страхует только в случае, если мы сами ее контролируем.
На деле, я считаю, за границей создается страховой фонд для российских олигархов. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить за соотношением золотовалютных резервов РФ и нашего совокупного внешнего долга.
«СП»: — И о чем говорит это соотношение?
— Чем больше наш совокупный внешний долг в нынешних условиях — тем лучше. Если дело дойдет до объявления Москвой выборочных дефолтов по своим обязательствам, золотовалютных резервов не хватит на покрытие всех этих обязательств, и Запад понесет убытки.
Но финансовые власти РФ, наоборот, стараются сблизить эти величины. Они, замечу, уже почти сравнялись — еще немного, и наши золотовалютные резервы будут в точности соответствовать внешнему долгу.
Для наших иностранных «партнеров» — это идеальная ситуация. В случае, если они захотят устроить большой наезд на Россию — а в какой-то момент, уверен, они этого захотят — «партнеры» ничего не потеряют.
Если бы Запад ввел радикальные санкции против России два года назад, а мы бы отказались платить по своим внешним обязательствам, наши «партнеры» потеряли бы около $200 млрд — в то время у нас было больше западных заимствований, чем наших резервов. Такая ситуация, я считаю, Запад сдерживала. Но чем больше мы отправляем денег на рубеж, и чем сильнее уменьшаем совокупный долг перед Западом — тем больше мы провоцируем Запад на резкие действия.
Косвенно, возможно, именно это обстоятельство подтолкнуло Дональда Трампа и Минфин США на экстремальные меры — именно минимизация потерь.
Но нынешняя деятельность финансовых властей РФ, в рамках этой логики, направлена на то, чтобы у Запада вообще не было потерь, если Россия взбрыкнет.
«СП»: — Что в такой ситуации нам следовало бы делать?
— По-хорошему, нам нужна программа развития экономики, развития собственной промышленной базы и сельского хозяйства, плюс суверенная финансовая система. Об этом говорилось уже сто раз, но наши финансовые власти об этом явно не думают.
Но что они действительно могли бы сделать, причем в самое короткое время, — это перестроить систему расчетов во внешней торговле, а также ввести контроль над государственными долгами и приравненными к ним долгами олигархов. Нужно готовится, кроме к того, к возможному отключению России от межбанковской системы Swift.
Однако, как показывает ситуация со скупкой валюты, экономический блок правительства РФ свято верит: раз Трамп заявил, что санкции ужесточать не будет — нужно ему поверить, и ждать, когда все устаканится. На мой же взгляд, США специально делают разнонаправленные заявления: сегодня говорят, что санкции вводить не будут, а завтра что все-таки введут.
Такая тактика провоцирует напряженность на рынках, а главное — дает Вашингтону возможность неожиданно нанести удар. Америка действует в классической манере: делает ложные выпады, заставляющие противника раскрыться, а потом бьет наверняка.
На деле, Запад не собирается ни на йоту отступать от курса в отношении России. И прежде всего потому, что этот курс успешен. Если бы российская экономика с 2014 года действительно перестроилась — переориентировалась на внутренние источники и внутренний спрос — возможно, и санкций не было бы. Но пока Запад видит картину совершенно иную, он отступать не станет.
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