Скупая доллары, Россия развязывает руки Трампу

Как следует из отчета, 17 апреля ЦБ купил валюты на 17,5 млрд рублей. При этом, согласно первоначальным планам, Минфин рассчитывал с 6 апреля по 8 мая скупить валюту на рекордные 240,7 млрд Новый виток санкционной войны, казалось, поставил крест на этих планах. Закупки были приостановлены из-за волатильности на рынке, которая началась после введения США очередных санкций. Но вскоре стало ясно: финансовые власти России пересматривать прежнюю стратегию не намерены.

12 апреля замглавы департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин заявил, что ЦБ будет покупать валюту для Минфина и при устойчиво ослабевшем рубле.

«Если будет устойчивое снижение курса валюты, и мы поймем, что мы перешли в новое равновесие, заявки будут выполняться дальше. Мы лишь говорим о том, что операции не должны приводить к повышенной волатильности рынка», — отметил Липин.

Как тогда же пояснила первый зампред Банка России Ксения Юдаева , покупки валюты для Минфина возобновятся при большей стабильности на рынке.

И вот — ЦБ разглядел признаки стабильности. На сообщении The Washington Post в понедельник, что президент США Дональд Трамп готов отложить очередные антироссийские меры, доллар подешевел на 1 рубль, а бумаги российских компаний начали дорожать на западных площадках. К четвергу, 19 апреля, уверенность, что США не введут новые санкции — прежде всего, против российского госдолга, — окрепла настолько, что рубль на Московской бирже открыл торги уверенным ростом. На сообщениях о дорожающей нефти — цена барреля WTI впервые с конца 2014 года превысила $68, а Brent приблизился к отметке $73 за баррель — доллар стал торговаться ниже 61 рубля, а евро чуть выше 75.

Этого оказалось достаточным, чтобы перед российскими финансовыми властями забрезжил свет надежды, а геополитические страхи испарились.

Ранее — до ужесточения санкций, и до удара американцев по Сирии — Минфин РФ рассчитывал в 2018 году направить на покупку валюты 2 трлн. рублей, если средняя цена на нефть будет держаться на уровне $ 54-55 за баррель. Если же стоимость «черного золота» поднимется до $60 за баррель, подсчитывали в министерстве, в валюту можно вложить 2,8 трлн. рублей. Теперь, как видим, эти планы снова актуализировались.

ЦБ старается не упустить момент, и все туже набивает кубышку. Но возникает резонный вопрос: а зачем ее набивать?

Эксперты убеждены, что дальнейшее ужесточение санкций со стороны Вашингтона — лишь вопрос времени. США и дальше будут перекрывать кислород нашему финансовому сектору, и могут — по модели «Русала» — распространить экономические санкции на российский энергетический сектор.

С учетом такой перспективы, нам нужна не кубышка, а совершенно новая — суверенная — финансовая система, и новая модель экономики. Почему же мы снова наступаем на старые грабли, лихорадочно скупая доллары?

— Российские финансовые власти догматически следуют прежним установкам, — отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — На них никак не повлияли события, которые произошли, и которые вроде бы ясно показали, что нам надо целиком менять и налогово-бюджетную, и денежно-кредитную политику. Не прошло и двух недель, как наши финансисты вернулись к прежней линии, хотя мир изменился — все в нем теперь немного не так, как раньше.

В этом новом мире нет оснований полагать, что со стороны США не последует новых ограничений. Напротив, ограничения скорее всего будут, причем неожиданные. А финансовые власти РФ, выходит, не просто к ним не готовятся, но еще и выводят деньги из российской экономики.

«СП»: — Они говорят, что кубышка необходима России на черный день…

— Нелепое бюджетное правило, которое сейчас Минфин РФ пытается исполнить любой ценой, ни от чего нас не страхует. По сути, мы берем свои деньги — и переводим их под юрисдикцию других государств. А недавние события показали, как несложно Западу в такой ситуации создать напряженность на всех международных рынках в отношении России, и блокировать счета наших компаний.

Так в чем страховка? Кубышка страхует только в случае, если мы сами ее контролируем.

На деле, я считаю, за границей создается страховой фонд для российских олигархов. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить за соотношением золотовалютных резервов РФ и нашего совокупного внешнего долга.

«СП»: — И о чем говорит это соотношение?

— Чем больше наш совокупный внешний долг в нынешних условиях — тем лучше. Если дело дойдет до объявления Москвой выборочных дефолтов по своим обязательствам, золотовалютных резервов не хватит на покрытие всех этих обязательств, и Запад понесет убытки.

Но финансовые власти РФ, наоборот, стараются сблизить эти величины. Они, замечу, уже почти сравнялись — еще немного, и наши золотовалютные резервы будут в точности соответствовать внешнему долгу.

Для наших иностранных «партнеров» — это идеальная ситуация. В случае, если они захотят устроить большой наезд на Россию — а в какой-то момент, уверен, они этого захотят — «партнеры» ничего не потеряют.

Если бы Запад ввел радикальные санкции против России два года назад, а мы бы отказались платить по своим внешним обязательствам, наши «партнеры» потеряли бы около $200 млрд — в то время у нас было больше западных заимствований, чем наших резервов. Такая ситуация, я считаю, Запад сдерживала. Но чем больше мы отправляем денег на рубеж, и чем сильнее уменьшаем совокупный долг перед Западом — тем больше мы провоцируем Запад на резкие действия.

Косвенно, возможно, именно это обстоятельство подтолкнуло Дональда Трампа и Минфин США на экстремальные меры — именно минимизация потерь.

Но нынешняя деятельность финансовых властей РФ, в рамках этой логики, направлена на то, чтобы у Запада вообще не было потерь, если Россия взбрыкнет.

«СП»: — Что в такой ситуации нам следовало бы делать?

— По-хорошему, нам нужна программа развития экономики, развития собственной промышленной базы и сельского хозяйства, плюс суверенная финансовая система. Об этом говорилось уже сто раз, но наши финансовые власти об этом явно не думают.

Но что они действительно могли бы сделать, причем в самое короткое время, — это перестроить систему расчетов во внешней торговле, а также ввести контроль над государственными долгами и приравненными к ним долгами олигархов. Нужно готовится, кроме к того, к возможному отключению России от межбанковской системы Swift.

Однако, как показывает ситуация со скупкой валюты, экономический блок правительства РФ свято верит: раз Трамп заявил, что санкции ужесточать не будет — нужно ему поверить, и ждать, когда все устаканится. На мой же взгляд, США специально делают разнонаправленные заявления: сегодня говорят, что санкции вводить не будут, а завтра что все-таки введут.

Такая тактика провоцирует напряженность на рынках, а главное — дает Вашингтону возможность неожиданно нанести удар. Америка действует в классической манере: делает ложные выпады, заставляющие противника раскрыться, а потом бьет наверняка.

На деле, Запад не собирается ни на йоту отступать от курса в отношении России. И прежде всего потому, что этот курс успешен. Если бы российская экономика с 2014 года действительно перестроилась — переориентировалась на внутренние источники и внутренний спрос — возможно, и санкций не было бы. Но пока Запад видит картину совершенно иную, он отступать не станет.

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