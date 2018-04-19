Чувашия не проводила аукционы на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных в 2017 году

Всего тендеры не проводил 21 субъект России

Как сообщает «Коммерсантъ», с 2017 года в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, она осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств субъектов РФ. То есть регионы должны выделять собственные средства и на лекарственные препараты.