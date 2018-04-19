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Чувашия не проводила аукционы на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных в 2017 году
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Чувашия не проводила аукционы на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных в 2017 году 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Всего тендеры не проводил 21 субъект России.
В этот список из Приволжского федерального округа вошли также Татарстан, Удмуртия, Нижегородская и Ульяновская области. Известно, что около 73% всех денежных средств, потраченных за счет региональных бюджетов на данные препараты, пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.
Как сообщает «Коммерсантъ», с 2017 года в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, она осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств субъектов РФ. То есть регионы должны выделять собственные средства и на лекарственные препараты.
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