Чувашия не проводила аукционы на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных в 2017 году 

Всего тендеры не проводил 21 субъект России.
В этот список из Приволжского федерального округа вошли также Татарстан, Удмуртия, Нижегородская и Ульяновская области. Известно, что около 73% всех денежных средств, потраченных за счет региональных бюджетов на данные препараты, пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.
Как сообщает «Коммерсантъ», с 2017 года в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, она осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств субъектов РФ. То есть регионы должны выделять собственные средства и на лекарственные препараты.