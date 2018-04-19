«Вы видите, как плохо без меня?» Хит-парад самых хлестких высказываний экс-губернатора Амана Тулеева

10 место. «Самодуром быть нельзя, если ты губернатор».

Тулеев высказался о работе главой региона накануне первых выборов губернатора Кемеровской области в октябре 1997 года.

«Руководитель — это первый среди равных. Но ответственность у него на порядок выше, чем у остальных. И она заставляет его действовать. Если ответственность, которая накладывается на руководителя, совпадает и с его внутренними высокими в хорошем смысле помыслами, это здорово. А если внутри злоба, зависть, самодурство — это конец! Наша система власти еще только выстраивается, поэтому именно на этот период в ней особо нужны порядочные люди. Для меня ведь главная гордость не в том, что я во власти. А в том, что эту власть, облеченную доверием, люди мне дали!»

9 место. «Коррупция правит областью».

Тулеев говорил о проблемах региона в мае 2002 года.

«Я могу привести конкретный пример. У нас в Кемерове один предприимчивый человек задумал открыть салон красоты. Дело хорошее: появятся рабочие места, население получит дополнительные услуги, налоговые отчисления пойдут городской казне…Все бизнесмен продумал, рассчитал. Осталось только получить лицензию. И тут выясняется, что для этого ему надо заручиться визами более чем 30 организаций: налоговой инспекции , архитекторов, пожарников, санэпидстанции, мэрии. И везде, как убедился на личном опыте бизнесмен, надо подмаслить, чтобы дело пошло: где деньгами дать, где борзыми щенками, где обедом в ресторане угостить. И получилось, что на все это ушло столько денег, сколько надо было на открытие салона. Потребовалось мое личное вмешательство, чтобы незадачливый предприниматель смог все-таки начать свое дело».

8 место. «Нельзя играть деньгами».

Тулеев, как спикер заксобрания Кузбасса, в июле 1995 года предлагал развивать отечественного производителя, а не игрой на бирже.

«Еще со времен Адама Смита общепризнано: единственным источником богатства общества является труд. Поэтому для возрождения России надо не только реально обеспечить гражданам право на труд, но и сделать любой труд интересным. Выгодным. Нынче же играть деньгами, спекулировать, посредничать намного выгоднее, чем производить товары. Следовательно, необходимо так изменить экономическую политику, чтобы дать преимущество отечественному товаропроизводителю, заинтересовать его в расширении производства».

7 место. «Мигранты из СНГ лучше китайцев».

Тулеев, на исходе первого губернаторского срока в мае 2001 года, говорил о новой политике освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока.

«И еще один важный, на мой взгляд, аспект современного освоения территории БАМа — это возможность приема и предоставления достаточно комфортных условий для мигрантов из стран СНГ. Политика заселения этой территории послужила бы адекватным ответом на демографическое давление Китая . Веское слово мог бы сказать крупный российский бизнес. Ведущие предприниматели, из тех, кого в народе называют олигархами, могли бы вложить в Российский Север свои капиталы, А не вывозить их за рубеж, в американские и швейцарские банки».

6 место. «Власть можно и нужно критиковать».

Тогда же, в конце своего первого срока в марте 2001 года, Аман Тулеев утверждал, что конструктивная критика способствует улучшению работы исполнительной власти.

«Еще Владимир Ильич Ленин предупреждал, что жизнь требует не хлесткой «революционной» фразы, а повседневной, кропотливой хозяйственной работы. Конечно, при необходимости власть можно и нужно критиковать, но не с точки зрения голого отрицания всего, что она делает. Не уходя в «глухую» оппозицию, а конструктивно. А это — улучшение деятельности государственных органов собственными предложениями».

5 место. «Партия в России подобна марсианскому метеориту — занесена извне».

Первый срок Тулеева — богат на разные высказывания. В преддверии создания «партии власти», губернатор Кузбасса яростно обличал партийную систему.

«Самая большая проблема, мешающая созданию цивилизованной партийной системы, заключается, на мой взгляд, в следующем. С партиями никто не связывает реального, интереса, будущего — своего и детей. Не видят, а точнее, не чувствуют в них способности и желания защитить простого человека, труженика, проникнуться его нуждами и интересами. Партиям не верят, ко всем их обещаниям относятся с опаской. Пока положение дел остается таким — шансов у них немного. Любые вновь созданные партии, какими бы привлекательными ни были лозунги, начертанные на их знаменах, останутся искусственными, инородными телами, занесенными в политическую жизнь извне, подобно марсианским метеоритам или лунному камню».

4 место. «На выборах играют краплеными картами».

Тулеев, участник трех президентских выборов, с недоверием относился к процедуре голосования и подсчета голосов, о чем рассказывал летом 1995 года.

«Вспоминается встреча с Вадимом Бакатиным , тоже баллотировавшемся в Президенты России. К нему, накануне избирательной кампании, я и пришел по собственной инициативе. Земляк все-таки, был некоторое время первым секретарем Кемеровского обкома КПСС . Он и встретил меня, как бывший партийный босс. «Куда ты, Тулеев, лезешь. Мне будет трудно, а у тебя не просто нулевые шансы — они у тебя минус нулевые», — заявил мне Вадим Викторович. Хоть и обидно было слышать столь бесцеремонное пророчество, но в душе я осознавал, что нельзя выиграть, если с тобой играют краплеными картами».

3 место. «Кузбасс — не полигон для экспериментов».

Будучи назначенным исполняющим обязанности губернатора в Кемеровскую область летом 1997 года, Тулеев негодовал по поводу всей политике, что выстраивал его предшественник.

«Наша область была то кузницей орденов для ее руководителей, то полигоном для диссертационных экспериментов, то откровенной кормушкой «демократических» властей. Лишь в одном качестве она никогда не рассматривалась как территория, на которой живут люди».

2 место. «Отстаем, потому что хозяйствовали бестолково и преступно».

В продолжении предыдущего высказывания — в марте 1998 года снова «на орехи» досталось экс-главе администрации Кемеровской области Михаилу Кислюку

«И то, что у Кузбасса нет перспектив — ложь! Как их может не быть, если здесь сосредоточен один из самых мощных промышленных потенциалов страны? А что плелись по большинству показателей в конце списка субъектов РФ, так в этом не вина Кузбасса: хозяйствовали бестолково, преступно, некомпетентно».

1 место. «Видите, как было хорошо при мне и как плохо — без меня».

Лидирует в хит-параде единственное высказывание из новейшей истории в жизни и карьере Амана Тулеева. За восемь лет до отставки, Тулеев полагал, что преемник окажется хуже, чем он.

«Естественно, в условиях кризиса многие наши люди испытывают тревогу — за свою работу, за благополучие своих семей, за детей, внуков, завтрашний день. Обстановка очень сложная. И что греха таить, для меня был бы очень удобный момент, чтобы взять и уйти с поста губернатора — срок-то официально закончился! А потом сказать: Вот видите, как было хорошо при мне и как плохо — без меня».