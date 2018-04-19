Авиакомпания «Уральские авиалинии» внедрила сервис «Электронный помощник»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» внедрила сервис «Электронный помощник» (чат-бот), который готов стать проводником каждого пассажира при подготовке к перелету.

Что такое «Электронный помощник» и чем он полезен?

Все очень просто. «Электронный помощник» — автоматический сервис, предоставляющий исчерпывающую информацию по всем вопросам бронирования билетов и дополнительных услуг при подготовке к путешествию. Чтобы подключиться к нему — наберите в поиске мессенджера Telegram «UralAirlines» или @uralairlines_bot, а в Вконтакте достаточно вступить в группу и начать чат по кнопке «Написать сообщение».

Личный помощник всегда с вами — чат-бот всегда доступен и готов круглосуточно отвечать вам в Telegram и Вконтакте. В настоящее время авиакомпания занимается разработкой сервиса в Facebook, Viber, на официальном сайте www.uralairlines.com и в мобильном приложении Ural Airlines.

Ничего лишнего — простые и понятные ответы на самые популярные вопросы по авиаперевозке сэкономят ваше время и сделают покупку билетов и заказ услуг еще проще. Вы получите всю необходимую информацию, не покидая вашу социальную сеть.

Быстрый и безопасный для вашего смартфона — «Электронный помощник» экономит ваш трафик и не загружает дополнительной информации, отправляя только текстовые сообщения. Это помогает ему работать еще быстрее и быть с вами на связи даже за рубежом.

Всегда в тренде — чат-бот непрерывно совершенствуется в понимании ваших вопросов. Изменение правил сразу же отображается в сервисе, и вы получаете актуальную информацию. Все сообщения, обработанные специалистами службы поддержки, поступают в базу помощника для формирования самостоятельных ответов.

«Крылья» в смартфоне — участники программы лояльности «Крылья» могут получать информацию по статусу профиля: номер карты, количество баллов, ближайшие полёты и другую полезную информацию.

Если «Электронный помощник» не предложил вам полный ответ на вопрос, вы всегда можете запросить помощь консультанта, нажав кнопку «Жду ответ». В таком случае специалист из службы поддержки подключится к беседе и подробно проконсультирует по любому интересующему вопросу. Кроме того, сохранение истории переписки помогает операторам службы поддержки быстрее давать обратную связь.

Мы запустили сервис для пассажиров и их удобства, поэтому будем рады всем предложениям по его улучшению и развитию. Пишите свои отзывы на bug@u6.ru Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», « National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 44 авиалайнера (24 А320, 13 А321 и 7 А319).