Решение проблем с теплоснабжением в России разобрали на примере Рубцовска

Рубцовский проект Сибирской генерирующей компании, экономическая модель которого была рассчитана на основе закона об «альтернативной котельной» еще до его принятия, стал одной из заметных тем прошедшего на минувшей неделе Красноярского экономического форума.

Модернизация системы теплоснабжения алтайского города обсуждалась в рамках панельной дискуссии «Актуальные задачи реформы теплоснабжения в перспективе 2025» и мозгового штурма «Новая модель рынка тепла в действии: идеальные условия, возможности и результаты» с участием представителей федеральной и региональных властей, ФАС , руководителей энергокомпаний и экспертов отрасли.

Рубцовск стал первым городом, где произойдет внедрение системы установления цены на тепло по принципу закона об «альтернативной котельной». Этот документ предполагает создание новой модели рынка тепла — прозрачной для законодателей и потребителей, а также привлекательной для инвесторов.

Прежде чем зайти в Рубцовск, Сибирская генерирующая компания тщательно изучила законопроект об альтернативной котельной и заручилась поддержкой властей. После этого стало возможным гарантированное долгосрочное инвестирование в систему теплоснабжения. Два года назад состояние Рубцовской ТЭЦ стало неудовлетворительным. Ее изношенность подошла к отметке в 100%. Дальнейшая эксплуатация была невозможной.

— Методология тарифа «альтернативной котельной» предполагает, что любой человек по одним и тем же принципам может посчитать сколько бы ему стоило отказаться от централизованного отопления и перейти на индивидуальный источник тепла. На наш взгляд — это более честный расчет. — отметила Екатерина Косогова , директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании.

По словам Анатолия Нагорнова, заместителя министра экономического развития Алтайского края , рубцовский проект находится на постоянном контроле региональных властей.

— Мы сопровождаем этот проект, который для нас важен и перспективен. Изучаем полученный опыт, возможные перспективы и недостатки. Также большое внимание уделяем социальному инвестированию программы, реализуемой в Рубцовске. Нам важно чтобы город не просто показывал стабильную потребность в тепле, но и развивался, — отметил Анатолий Нагорнов.

В Рубцовске помимо прочего свой эффект дал факт заключения с властями города концессионного соглашения на весь теплоэнергетический комплекс — Южная тепловая станция, малые котельные и тепловые сети. Это дает сторонам дополнительную гарантию как вложения инвестиций, так и их возврата.

— Рубцовск много лет каждую зиму был красной точкой на карте. Мы всегда готовы были вылетать и вручную разбираться с ситуацией там. Сегодня эта первая зима благодаря заключению концессии. Спасибо СГК, что минувшую зиму они прошли без неприятных историй, — подчеркнул Андрей Чибис , заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации

Он высоко оценил модель альткотельной. По его словам, концессия имеет минусы в сравнении с альткотельной — это необходимость чаще доказывать регулятору необходимость и обоснованность тех или иных трат.

Участники дискуссии подержали замминистра строительства и пришли к общему мнению, что в других городах страны необходимо предупреждать разрушение системы теплоснабжения, которое произошло в Рубцовске. Профилактика и своевременное инвестирование поможет сэкономить значительную часть средств, а значит и предотвратит рост тарифа. Стоит отметить, что в рубцовский проект СГК вложит порядка 2 млрд рублей, большая часть средств уже освоена.

— Если бы мы зашли в Рубцовск на шесть-семь лет раньше, то вполне возможно мы бы обошлись «меньшей кровью». Тогда, мы бы восстановили Рубцовскую ТЭЦ, что было бы значительно дешевле, так как она более экономически эффективна. К сожалению, в прошлом году она уже восстановлению не подлежала. Поэтому для нас метод «альтернативной котельной» — предсказуемого тарифообразования — это способ избежать «штормовых» действий, когда приходится за год решать проблемы, копившиеся десятилетиями. — отметил Михаил Кузнецов , генеральный директор Сибирской генерирующей компании.

По итогам дискуссии все пришли к общему мнению о том, что необходимо продолжать внедрять новые правила в закон о теплоснабжении, а также корректировать существующие с учетом полученного опыта в Рубцовске.