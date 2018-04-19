В Перми судебные приставы собираются опечатать детский центр «Октябрь» 

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В воскресенье и понедельник в Перми 26 домов останутся без холодной воды. Публикуем карту отключений

В Перми до конца июля отремонтируют сквер Авиаторов

«Для меня это было сюрпризом»: «Мисс бикини мира» из Перми спела в шоу Comedy Club