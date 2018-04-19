В Перми судебные приставы собираются опечатать детский центр «Октябрь» 

После проверки пожарной безопасности детского развлекательного центра «Октябрь» суд вынес решение о временном закрытии заведения. В «Октябрь» 19 апреля пришли судебные приставы исполнить предписание и опечатать все выходы. В центре с таким решением не согласны. — Проверку пожарной безопасности проводила прокуратура Свердловского района и МЧС, — сообщила 59.ru cпециалист пресс-службы управления судебных приставов Пермского края Ксения Полыгалова. — Предписание выписано на юридическое лицо «Аватар-парк» по адресу Комсомольский проспект, 46. Именно по этому адресу находится центр «Октябрь». Дозвониться до гендиректора «Аватар-парка» пока не удалось. Сотрудник «Октября» сообщила 59.ru, что проверка была, но с ее результатами руководство центра даже не ознакомили. — Мы не получали на руки список нарушений, — добавил сотрудник. — Нигде не расписывались в официальных документах. В суд нас не приглашали и не извещали, что мы что-то нарушили. Для нас это странно, будем отстаивать свои права. Сейчас в «Октябре» находится наш корреспондент, который сообщает, что посетителей из центра просят выйти. Судебные приставы пересчитывают выходы, чтобы затем их опечатать.