20 млн рублей получат клиники Самарской области на внедрение электронного документооборота

20 млн рублей получит из федерального бюджета в этом году Самарская область на внедрение информационных систем в больницах, «оказывающих первичную медико-санитарную помощь». Об этом сообщает Правительство России.

На эти деньги клиники региона должны внедрить электронный документооборот и интегрировать его с единой государственной информационной системой. После чего станет возможно оказывать электронные услуги пациентам в их личных кабинетах «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг.

Информатизация больниц позволит перевести в электронный вид расписание приема врачей, гражданам дистанционно записываться на прием к доктору. Трансферты получат 72 региона страны. Общий объем траншей — 2 млрд рублей.

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