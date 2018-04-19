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Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой расскажут о судье сына поэтессы
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Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой расскажут о судье сына поэтессы 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Лекцию «Письма с фронта», которая основана на биографии Георгия Эфрона, расскажут в Доме-музее Марины Цветаевой. Мероприятие состоится 9 мая.
На официальном сайте учредждения оповестили о том, что в ходе рассказа о сыне знаменитой поэтессы Серебрянного века посетителям представят его письма, которые он писал своей матери. Кроме того, в ходе мероприятия лектор процитирует отрывки из дневников Георгия Эфрона.
Организаторы отмечают, что программа специально подготовили в честь празднования Дня Победы.
Посетить лекцию сможет любой желающий. Она состоится в 16:00 в концертном зале Дома-музея по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.
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