Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой расскажут о судье сына поэтессы

Лекцию «Письма с фронта», которая основана на биографии Георгия Эфрона, расскажут в Доме-музее Марины Цветаевой . Мероприятие состоится 9 мая.

На официальном сайте учредждения оповестили о том, что в ходе рассказа о сыне знаменитой поэтессы Серебрянного века посетителям представят его письма, которые он писал своей матери. Кроме того, в ходе мероприятия лектор процитирует отрывки из дневников Георгия Эфрона.

Организаторы отмечают, что программа специально подготовили в честь празднования Дня Победы.

Посетить лекцию сможет любой желающий. Она состоится в 16:00 в концертном зале Дома-музея по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.