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Росрыболовство: электронная сертификация решит проблему вывоза нелегальной икры с Камчатки
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Росрыболовство: электронная сертификация решит проблему вывоза нелегальной икры с Камчатки 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Введение системы электронной сертификации животноводческой продукции «Меркурий» решит проблему с продажей и вывозом нелегальной икры с Камчатки, сообщил в четверг журналистам заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
"С 1 июля вводится электронная ветеринарная сертификация продукции, начнет работать система «Меркурий». На наш взгляд эта проблема должна исчезнуть, такая икра просто в продажу не попадет без соответствующих документов. Здесь полная прослеживаемость продукта от вылова до потребителя", — отметил Савчук.
Ранее отмечалось, что с Камчатки вывозится до 200 тонн икры без документов. И именно электронная ветеринарная сертификация продукции позволит сократить вывоз из региона нелегально добытой икры.
Электронная сертификация животноводческой продукции вводится для повышения прозрачности движения продукции «от поля до прилавка».
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