Росрыболовство: электронная сертификация решит проблему вывоза нелегальной икры с Камчатки

Петр Савчук. МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Введение системы электронной сертификации животноводческой продукции «Меркурий» решит проблему с продажей и вывозом нелегальной икры с Камчатки, сообщил в четверг журналистам заместитель руководителя Росрыболовства

"С 1 июля вводится электронная ветеринарная сертификация продукции, начнет работать система «Меркурий». На наш взгляд эта проблема должна исчезнуть, такая икра просто в продажу не попадет без соответствующих документов. Здесь полная прослеживаемость продукта от вылова до потребителя", — отметил Савчук.

Ранее отмечалось, что с Камчатки вывозится до 200 тонн икры без документов. И именно электронная ветеринарная сертификация продукции позволит сократить вывоз из региона нелегально добытой икры.

Электронная сертификация животноводческой продукции вводится для повышения прозрачности движения продукции «от поля до прилавка».