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В гордуме потребовали расставить по Костроме аппараты для сбора собачьих фекалий
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В гордуме потребовали расставить по Костроме аппараты для сбора собачьих фекалий 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В городской думе придумали, как избавить улицы Костромы от многочисленных экскрементов, которые оставляют там животные. Как узнал KOSTROMA.TODAY, идею предложил депутат от ЛДПР Иван Сабуров.
По мнению депутата, по городу надо расставить аппараты, в которых были бы пакеты для сбора экскрементов. Хозяева животных во время выгула могли бы брать эти пакеты, а потом убирать туда отходы жизнедеятельности своих любимцев.
По словам депутата, в некоторых городах такие аппараты есть, и порядка на улицах стало больше.
Депутат Иван Сабуров всегда голосует за чистоту Костромы.
Как говорится в сообщении пресс-службы думы Костромы, «службам ЖКХ предлагается подумать об установлении на улицах Костромы аппаратов с пакетиками для сбора фекалий».
Отметим, что, по информации KOSTROMA.TODAY, в России такие аппараты массово установлены только в одном городе — в Москве. Их там начали ставить еще в середине 2000-х, стоимость пакета для фекалий составляла 5 рублей.
Однако эксперимент тогда вызвал вопросы — оказалось, что большинство пакетов люди берут для своих, а не собачьих, нужд.
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