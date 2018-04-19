XIV Республиканский конкурс танца среди студенческих отрядов Удмуртии состоялся

15 апреля в Удмуртской государственной филармонии состоялось одно из самых массовых, долгожданных и ярких мероприятий студенческих отрядов Удмуртии — XIV Республиканский конкурс танца! На конкурсе присутствовало более 600 человек. В этом году в конкурсе танца зрителям были продемонстрированы 29 номеров, из них 7 номеров в номинации «Соло/дуэт», самой массовой оказалась номинация «Малая группа», было представлено 16 танцев, каждый из которых отличался идеей и постановкой, номинация «Формейшн» в этом году порадовала зрителей шестью танцами — это было зрелищно и слаженно. По традиции на конкурсе танца были подведены итоги Спартакиады, а так же социальной деятельности студенческих отрядов за прошедший год. С заслуженными наградами поздравляем студенческий строительный отряд «Д. Э. М. С.» с победой в XIII Спартакиаде среди студенческих отрядов Удмуртии и студенческий педагогический отряд «Друзья» с наилучшим результатом в социальной работе за 2017 год. В этом году, вновь участников конкурса оценивало не только профессиональное, но и народное жюри, которое бойцы студенческих отрядов Удмуртии выбрали путем голосования. По мнению народного жюри места распределились следующим образом:

Народное признание — студенческий педагогический отряд «Лечо» (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»); 1 место в номинации «Соло/Дуэт» — студенческий педагогический отряд «Данко» (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»); 1 место в номинации «Малая группа» — студенческий отряд проводников «Арбат» (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»); 1 место в номинации «Формейшн» — студенческий педагогический отряд «Данко» (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»);

Однако мнение профессионального жюри оказалось другим, по итогам XIV Республиканского конкурса танца награды нашли своих победителей:

Номинация «Приз зрительских симпатий» — студенческий строительный отряд «Д. Э. М. С.» — (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»); Номинация «Энергия» — студенческий педагогический отряд «Дзержинец» (штаб студенческих отрядов УдГУ); Номинация «Русская душа» — студенческий ветеринарный отряд «Спасатели»; Номинация «Истина добра» — студенческий педагогический отряд «Лето» (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»);

Номинация «Соло/Дуэт»

1 место — студенческий педагогический отряд «Данко» (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»); 2 место — студенческий педагогический отряд «Парус» (штаб студенческих отрядов ГГПИ);

Номинация «Малая группа»

1 место — студенческий педагогический отряд «Друзья» (штаб студенческих отрядов УдГУ); 2 место — студенческий отряд проводников «РОМАТ» (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»);

Номинация «Формейшн»:

1 место — студенческий педагогический отряд «Лечо» (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»); 2 место — студенческий отряд проводников «Пегас» (штаб студенческих отрядов УдГУ);

Гран-при — студенческий педагогический отряд «Victory» (штаб студенческих отрядов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова «Механ»);