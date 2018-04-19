Россия — псевдогигант, «бензоколонка, переодетая в государство»

Как всегда, население сплачивается вокруг президента страны, если та чувствует себя окруженной врагами. Кажется, что Путин непобедим, а его власть нерушима.

Но внешнее впечатление обманчиво. Многие люди в Германии , якобы понимающие Путина, игнорируют один факт: Россия — мнимый гигант, экономический потенциал этой вооруженной до зубов страны крайне мал.

Согласно сведениям Всемирного банка, в 2016 году валовой внутренний продукт России (ВВП) оценивался в 1,28 триллиона долларов. Для сравнения, ВВП Италии в тот же период составлял 1,85 триллиона, Германии — 3,47 триллиона. А США в 2016 года он достиг уровня 18,57 триллиона долларов.

Путин управляет страной, богатой сырьевыми ресурсами, но крайне лабильной. Бывший посол Израиля в Германии Ави Примор (Avi Primor) как-то сказал с прицелом на Иран : «Каждый режим в конечном итоге должен будет кормить свое население». Это в полной мере относится и к России.

Как только США заявили о новых санкциях против России (которые они еще не ввели), российская валюта на рынке потеряла по отношению к доллару почти 10%. Значит, цены на импортные товары опять повысятся, а в продовольственной сфере это ударит по простым гражданам.

Россия импортирует треть своего продовольствия. Обвал биржи и вызванные санкциями катастрофические трудности алюминиевого гиганта «Русал» также свидетельствуют об уязвимости российской экономики.

«Бензоколонка, переодетая в государство»

О действительных расходах России на войну в Сирии существуют лишь оценочные суждения. Но, вероятно, расходы колоссальны. Но и в самой России на содержание вооруженных сил нужно зарабатывать деньги. Их можно будет какое-то время печатать, но без реальной экономики и без притока валюты Россия в технологическом и экономическом отношении откатится назад. В марте 2014 года я писал:

«Бывший американский кандидат в президенты Маккейн (McCaine) назвал Россию «бензоколонкой», которая переоделась в государство (Russia is a gas station masquerading as a country). Если ужесточатся санкции, ориентированная только на экспорт нефти и газа Россия будет испытывать недостаток в оборудовании, которое она до сих пор оплачивала нефтью и газом. В то время как Запад при возможном прекращении поставок из России быстро переориентируется — ведь новые поставщики наготове, — Путин, в отсутствие западных инвесторов и при ограниченном доступе к международным финансовым рынкам, приведет страну к экономическому упадку. Реакция Запада будет тогда выглядеть так: «Банки вместо танков». Военные действия вовсе не понадобится. С помощью финансовых мер Запад может значительно больше повлиять на Россию, чем демонстрацией военной силы. Возможны финансовая изоляция олигархов, технологические ограничения, санкции против российских банков».

Политика Путина зашла в тупик. Он поступит правильно, если вовремя повернет назад со скользкой тропы агрессивной политики. Пустится ли он в новые авантюры? Или пойдет на уступки и будет стремиться к переговорам?

Посмотреть правде в глаза вместо того, чтобы отказываться от ответственности

Если Путин выберет последнее, то ему придется прекратить третировать Запад постоянным дезинформационными кампаниями и хакерскими атаками. Если Россия хочет когда-нибудь вернуть доверие Запада, если она хочет, чтобы ее действительно вновь признали сверхдержавой — а не ядерной державой, — тогда ей нужно прекратить бросать за решетку противников режима, убивать агентов, используя старые методы КГБ, и ориентировать экономику исключительно на верных Путину миллиардеров.

Ральф-Дитер Бруновски — публицист, колумнист журнала «Биланц» (Bilanz); бывший главный редактор журнала «Кэпитал». (Capital).