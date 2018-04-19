Камчатка пригласит предприятия ДФО для переработки рыбы в лососевую путину

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Руководство Камчатского края пригласит дальневосточные предприятия на переработку рыбы во время путины этого года, сообщил в четверг журналистам заместитель регионального министра рыбного хозяйства Владимир Галицын.

"Предполагаю, что нам будет сложно справиться с массовыми подходами и большим валом рыбы. По предварительным подсчетам, нужно перерабатывать 10-15 тыс. тонн в сутки в период массового подхода рыбы на западе. Будем звать предприятия других регионов Дальнего Востока. Они готовы выставить свой флот на западном побережье, чтобы обеспечить эффективную приемку и переработку продукции", — отметил Галицын.

Ранее отмечалось, что на Камчатке, по стартовым прогнозам, ожидается самая массовая путина за всю историю наблюдений — 294 тыс. тонн красной рыбы. В прежние годы регион показывал рекорд в 240-250 тыс. тонн, а стартовые объемы составляли порядка 140-150 тыс. тонн.

"Мы готовимся, будем во всеоружии для того, чтобы обеспечить эффективную добычу, переработку. Для нас большим подспорьем станут те заводы, которые построены на западном и восточном побережьях Камчатки. Кстати, восточное побережье в этом году также будет рыбачить, хотя это не рыбный год для него", — добавил Галицын.