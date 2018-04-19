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Спасенный от неминуемой смерти ретривер расплакался: трогательное видео
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Спасенный от неминуемой смерти ретривер расплакался: трогательное видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Чтобы спасти животных, волонтеры с помощью краудфандинга собрали больше $2 тысяч на спасательную операцию.
В китайском городе Куньмин золотистого ретривера и еще 20 животных спасли из фермы, где собак растили на убой. Когда собак привезли в центр передержки, они не могли сдержать своей радости: прыгали и кружились рядом с волонтерами, а ретривер был так растроган, что даже заплакал.
По сообщению британского издания Daily Mail, собак на ферме содержали в узких клетках, в которых невозможно было двигаться. Чтобы спасти животных, волонтеры с помощью краудфандинга собрали больше $2 тысяч на спасательную операцию. Сейчас собаки находятся в безопасности и скоро они найдут настоящий дом.
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