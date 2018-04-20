Москва рассчитывает завершить комплектацию особой экономической зоны резидентами до июля

Алексей Фурсин. 20 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы рассчитывают полностью завершить комплектацию особой экономической зоны (ОЭЗ) города до конца второго квартала 2018 года. Об этом в пятницу в ходе отраслевого совещания с производителями строительных материалов и иной продукции Московского региона сообщил глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

"Вакантных площадей [в ОЭЗ] в виде земельного участка или уже построенных отдельных производственных или лабораторных помещений — их осталось совсем немного, порядка 12 га. Те компании, которые заинтересованы [в резидентстве в ОЭЗ], обращаем внимание, что по нашим планам, мы до конца второго квартала заполним все заявками", — сказал он.

Фурсин напомнил, что территорию московской ОЭЗ предполагается расширить. «Мы в прошлом году сформировали пул преференций для любого резидента, который попадает в особую экономическую зону. Я не буду их повторять, мы „занулили“ все, что можно „занулить“ с точки зрения региональных платежей», — добавил он.

По данным главы департамента, в 33 работающих в столице технопарках осталось 4% вакантных площадей.