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Москва рассчитывает завершить комплектацию особой экономической зоны резидентами до июля
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Москва рассчитывает завершить комплектацию особой экономической зоны резидентами до июля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
20 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают полностью завершить комплектацию особой экономической зоны (ОЭЗ) города до конца второго квартала 2018 года. Об этом в пятницу в ходе отраслевого совещания с производителями строительных материалов и иной продукции Московского региона сообщил глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.
"Вакантных площадей [в ОЭЗ] в виде земельного участка или уже построенных отдельных производственных или лабораторных помещений — их осталось совсем немного, порядка 12 га. Те компании, которые заинтересованы [в резидентстве в ОЭЗ], обращаем внимание, что по нашим планам, мы до конца второго квартала заполним все заявками", — сказал он.
Фурсин напомнил, что территорию московской ОЭЗ предполагается расширить. «Мы в прошлом году сформировали пул преференций для любого резидента, который попадает в особую экономическую зону. Я не буду их повторять, мы „занулили“ все, что можно „занулить“ с точки зрения региональных платежей», — добавил он.
По данным главы департамента, в 33 работающих в столице технопарках осталось 4% вакантных площадей.
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