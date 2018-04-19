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В Польше вспоминают жертв восстания в варшавском гетто
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В Польше вспоминают жертв восстания в варшавском гетто 

РИА Новости 1 час назад
ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Траурные мероприятия по случаю 75-й годовщины восстания в варшавском гетто, во время которого были убиты около 15 тысяч человек, проходят в четверг в Польше.
Варшавское гетто было самым крупным из основанных германскими властями во время Второй мировой войны — в нем находились порядка 450 тысяч узников. Летом 1942 года гитлеровцы уничтожили почти все население гетто: к апрелю 1943 года на его территории оставалось не более 60 тысяч человек — 30 тысяч «официальных» жителей и еще около 30 тысяч сбежавших от облав. Осознавая безнадежность своего положения, члены нескольких молодежных антифашистских организаций решили умереть с оружием в руках: 19 апреля они атаковали группу эсэсовцев. Восстание продолжалось несколько недель и было жестоко подавлено. После подавления восстания в знак своей победы фашисты взорвали Большую варшавскую синагогу.
Официальные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут в Варшаве и других городах Польши. В них примут участие руководители страны, в том числе премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда.
По всей стране в траурных церемониях примут участие представители еврейских организаций, люди, награжденные медалью «Праведник мира», представители органов государственной власти и местного самоуправления, дипломаты, деятели культуры.
На улицах Варшавы волонтеры раздают прохожим шестиконечные желтые звезды и желтые нарциссы, напоминая о годовщине начала восстания в гетто.
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