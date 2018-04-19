Ещё
Жительница Москвы благодарит полицейского из Владимирской области за помощь в поисках её пожилой мамы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом

Жительница Москвы благодарит полицейского из Владимирской области за помощь в поисках её пожилой мамы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В УМВД России по Владимирской области поступило обращение от жительницы города Москвы. Женщина выражает благодарность сотруднику ОМВД России по Кольчугинскому району Ярославу Саркисяну.
«Благодаря грамотным и своевременным действиям сержанта полиции Ярослава Саркисяна моя 83-летняя мама, инвалид 2 группы, потерявшаяся в чужом городе, быстро нашлась и снова оказалась дома», — говорится в письме.
В середине марта текущего года сотрудник ППСп ОМВД России по Кольчугинскому району сержант полиции Ярослав Саркисян, патрулируя улицы районного центра в составе наряда, обратил внимание на женщину пожилого возраста, которая растерянно смотрела по сторонам. Полицейский обратился к ней. В ходе разговора выяснилось, что пенсионерка приехала из Москвы в гости к своему родственнику, но он не встретил её на вокзале. Связаться с ним бабушка не смогла и адреса проживания не знает.
Сержант полиции принял решение доставить женщину в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и оказания необходимой помощи.
Оперативно установив номер телефона, Ярослав Саркисян связался с дочерью бабушки, которая также проживает в столице. Взволнованная женщина рассказала, что уже двое суток ищет 83-летнюю маму, инвалида 2 группы, которая ушла из дома, не предупредив о том, куда отправилась.
Уточнив все необходимые данные, полицейский проводил бабашку на вокзал, купил билет и попросил проводницу присмотреть за ней до необходимой станции, где пожилую женщину уже ждала дочь.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Воронеже открылись межведомственные соревнования сотрудников кинологической службы Житель Чувашии благодарит полицейских за розыск без вести пропавшего родственника Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области проведена акция «Госуслуги проще, чем кажется!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня143
Тулеев уедет за границу298
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя123
Япония отказалась от российского алюминия677
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию568
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:31
Смущенный щенок отказался играть и прославился
Общество
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение