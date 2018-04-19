Первый в регионе отряд «Юный друг полиции» получил форменную одежду. Первыми стали ребята из Балашовского района 

Церемония торжественного вручения специально разработанной для членов движения «Юный друг полиции» формы состоялась в школе села Хоперское Балашовского района. Созданный здесь отряд из двенадцати человек стал своего рода пионером нового зарождающегося в регионе движения и одновременно пилотным проектом, реализуемым Координационным советом по развитию движения «Юный друг полиции» при региональном ГУ МВД России на территории обслуживания МО МВД России «Балашовский». Первыми эти хоперские девчонки и мальчишки стали не случайно, а заслужили первенство уже достигнутыми результатами в работе на общественном поприще. Два года подряд отряд правоохранительной направленности из сельской школы становился победителем межрайонного слета «Дети, полиция и спорт».
В торжественном мероприятии приняли участие все учащиеся и педагогический состав школы, а также почетные гости, в том числе заместитель председателя Координационного совета движения «Юный друг полиции» при региональном Главке Елена Лукьянова, начальник МО МВД России «Балашовский» полковник полиции Виталий Тимошин, являющийся председателем Координационного совета при межмуниципальном отделе, а также руководители подразделений и сотрудники МО МВД и представители Общественного совета при полиции.
Каждый член отряда ЮДП получил комплект парадной и повседневной формы (куртка и брюки, головной убор, перчатки, две футболки) и знаки отличия — нарукавные и нагрудные шевроны, макет которых был специально разработан, а затем утвержден на Координационном совете при ГУ МВД России по Саратовской области во главе с начальником Главка генерал-майором полиции Николаем Трифоновым. Кстати, форма членов ЮДП подразумевает и специальный нагрудный знак. Его, а также удостоверения, юные друзья полиции получат в областном центре, на Первом областном слете отрядов «Юных друзей полиции», который пройдет в Главном управлении МВД России по Саратовской области 23 апреля.
Пока же, сразу после торжественной церемонии, члены отряда ЮДП из села Хоперское, уже в новой форме, приняли участие в занятиях по строевой, огневой и правовой подготовке. Наставниками ребят стали сотрудники ОРЛС, ПДН и ОР ППСп МО МВД России «Балашовский», а также официально назначенный куратор отряда. Таковым стал заместитель командира отдельной роты ППС майор полиции Алексей Вожжов.