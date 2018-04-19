Первый в регионе отряд «Юный друг полиции» получил форменную одежду. Первыми стали ребята из Балашовского района

Церемония торжественного вручения специально разработанной для членов движения «Юный друг полиции» формы состоялась в школе села Хоперское Балашовского района. Созданный здесь отряд из двенадцати человек стал своего рода пионером нового зарождающегося в регионе движения и одновременно пилотным проектом, реализуемым Координационным советом по развитию движения «Юный друг полиции» при региональном ГУ МВД России на территории обслуживания МО МВД России «Балашовский». Первыми эти хоперские девчонки и мальчишки стали не случайно, а заслужили первенство уже достигнутыми результатами в работе на общественном поприще. Два года подряд отряд правоохранительной направленности из сельской школы становился победителем межрайонного слета «Дети, полиция и спорт».

В торжественном мероприятии приняли участие все учащиеся и педагогический состав школы, а также почетные гости, в том числе заместитель председателя Координационного совета движения «Юный друг полиции» при региональном Главке Елена Лукьянова , начальник МО МВД России «Балашовский» полковник полиции Виталий Тимошин, являющийся председателем Координационного совета при межмуниципальном отделе, а также руководители подразделений и сотрудники МО МВД и представители Общественного совета при полиции.

Каждый член отряда ЮДП получил комплект парадной и повседневной формы (куртка и брюки, головной убор, перчатки, две футболки) и знаки отличия — нарукавные и нагрудные шевроны, макет которых был специально разработан, а затем утвержден на Координационном совете при ГУ МВД России по Саратовской области во главе с начальником Главка генерал-майором полиции Николаем Трифоновым. Кстати, форма членов ЮДП подразумевает и специальный нагрудный знак. Его, а также удостоверения, юные друзья полиции получат в областном центре, на Первом областном слете отрядов «Юных друзей полиции», который пройдет в Главном управлении МВД России по Саратовской области 23 апреля.

Пока же, сразу после торжественной церемонии, члены отряда ЮДП из села Хоперское, уже в новой форме, приняли участие в занятиях по строевой, огневой и правовой подготовке. Наставниками ребят стали сотрудники ОРЛС, ПДН и ОР ППСп МО МВД России «Балашовский», а также официально назначенный куратор отряда. Таковым стал заместитель командира отдельной роты ППС майор полиции Алексей Вожжов.