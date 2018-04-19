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ТОР «Белогорск» получит из федеральной казны 900 млн рублей
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ТОР «Белогорск» получит из федеральной казны 900 млн рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
883,2 миллиона рублей выделят территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области из федерального бюджета. Средства пойдут на создание энергетической инфраструктуры.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Документ устанавливает финансовое обеспечение мероприятий по созданию ТОР в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского Региона».
— Впервые одна из ТОР Приамурья получит федеральную поддержку на создание инфраструктуры. Это снизит инвестиционные затраты резидента и безусловно скажется на эффективности проекта, — отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.
Обеспечение территории опережающего развития энергетической инфраструктурой снимет проблему высокой стоимости подключения к сетям и отсутствия свободных мощностей на подстанциях Белогорска. Средства из федерального бюджета будут направлены АО «Корпорация развития Дальнего Востока» для строительства новой подстанции с нагрузкой 16,69 МВт. Это позволит обеспечить потребности нынешних и потенциальных резидентов ТОР «Белогорск» в электроэнергетике.
Напомним, в ТОР Белогорск зарегистрировано пять резидентов. Якорный инвестор — МЭЗ «Амурский». Во втором полугодии 2018-го он планирует ввод уже второй очереди — комбикормового завода, а в конце 2019-го ожидается запуск линии по розливу масла.
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