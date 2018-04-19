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Huhtamaki презентовала оригинальные ПЭТ-стаканы с купольной крышкой
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Huhtamaki презентовала оригинальные ПЭТ-стаканы с купольной крышкой 

ИнформУпак 1 час назад
Представители Huhtamaki стали спонсорами проведения презентации одноразовой посуды, которая используется при организации пресс-завтраков, кофе-брейков и пр. Среди перспективных разработок отмечались ПЭТ-стаканы Polarity с купольной крышкой, которые сравнительно недавно начали выпускать в России. Они изготавливаются объемом 300, 400, 500 мл и отличаются оригинальным оформлением, напоминающем о грядущем футбольном празднике — ЧМ-2018. Разработчики представили два варианта дизайна упаковки — Enjoy и «Футбол». Каждый из них напоминает, что в этом году в России померятся силами ведущие футбольные сборные планеты.
Несмотря на существующие стереотипы, что футбольные болельщики отдают предпочтение пиву, представители Huhtamaki не без оснований рассчитывают, что их продукция также будет востребована. Тем более, что выставку Coffee & Tea Russian Expo традиционно посещают более 5 тыс. гостей. В рамках мероприятия не только презентуются образцы выпускаемой продукции, но и проводятся различные мастер-классы, конкурсы, дегустации, соревнования и пр.
Финская Huhtamaki на сегодняшний день является одним из мировых лидеров в сегменте производства одноразовой пищевой упаковки. Многочисленные эксперты отмечают, что компания успешно прогрессирует и на российском рынке. В частности, по итогам 2014 года компания контролировала около 30% выпускаемой в России одноразовой посуды. Кроме того, значительная часть производимой пластиковой упаковки экспортируется за пределы страны.
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