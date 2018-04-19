Школьники Преображенки выступят с докладами о важных событиях российской истории

Городские исторические чтения «Защитники Отечества» пройдут в лицее №1502 при МЭИ.

Это мероприятие уже приобрело статус городского. Они пройдут в 24-й раз. Выступления участников с каждым годом все интереснее и глубже.

С каждым годом исследования школьников станут все более и более интересными и глубокими. На этот раз тоже были отобраны десятки выступлений — и более тридцати докладов представят лицеисты. Одной из главных тем, к которым обращаются школьники Преображенки, стала проблематика взаимоотношений разных стран в различные исторические эпохи. Ребята расскажут о дипломатических отношениях, начиная с античности и средневековья. Так юные преображенцы пытаются проанализировать клубок мировых проблем, завязавшейся в наши дни. Вот несколько тем докладов, которые представят школьники: «Венгерский кризис: особенности работы дипломатов в период острой международной обстановки», «Два договора — две Германии . Рапалльский договор и пакт Молотова — Риббентропа», «Шпионские игры Великобритании в дипломатических отношениях с Россией с ХVI века до сегодняшних дней».

Под занавес конференции учителя провели круглый стол, на котором подвели итоги мероприятия.

Чтения намечены на 21 апреля в корпусе «Бета» (ул. 9-я Рота,14а) лицея №1502 при МЭИ.