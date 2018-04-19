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Школьники Преображенки выступят с докладами о важных событиях российской истории
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Школьники Преображенки выступят с докладами о важных событиях российской истории 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Городские исторические чтения «Защитники Отечества» пройдут в лицее №1502 при МЭИ.
Это мероприятие уже приобрело статус городского. Они пройдут в 24-й раз. Выступления участников с каждым годом все интереснее и глубже.
С каждым годом исследования школьников станут все более и более интересными и глубокими. На этот раз тоже были отобраны десятки выступлений — и более тридцати докладов представят лицеисты. Одной из главных тем, к которым обращаются школьники Преображенки, стала проблематика взаимоотношений разных стран в различные исторические эпохи. Ребята расскажут о дипломатических отношениях, начиная с античности и средневековья. Так юные преображенцы пытаются проанализировать клубок мировых проблем, завязавшейся в наши дни. Вот несколько тем докладов, которые представят школьники: «Венгерский кризис: особенности работы дипломатов в период острой международной обстановки», «Два договора — две Германии. Рапалльский договор и пакт Молотова — Риббентропа», «Шпионские игры Великобритании в дипломатических отношениях с Россией с ХVI века до сегодняшних дней».
Под занавес конференции учителя провели круглый стол, на котором подвели итоги мероприятия.
Чтения намечены на 21 апреля в корпусе «Бета» (ул. 9-я Рота,14а) лицея №1502 при МЭИ.
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