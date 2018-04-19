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Скворцова: РФ пока не может в полной мере отказаться от зарубежных лекарств
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Скворцова: РФ пока не может в полной мере отказаться от зарубежных лекарств 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. РФ пока не может в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся за рубежом. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в четверг на Российском симпозиуме детских хирургов.
Перед началом симпозиума министр осмотрела выставку российских производителей медицинской техники и товаров, организованной в Министерством промышленности и торговли РФ.
"Выставка сегодня нам показывает, что Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране", — сказала она.
Ранее законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» был внесен на рассмотрение руководителями всех фракций Госдумы и ее спикером Вячеславом Володиным. В документе предлагается дать правительству право ограничивать ввоз в Россию ряда товаров, в частности, лекарств, у которых есть аналоги, производящиеся в России или других странах. Речь идет о препаратах из США, а также из стран, которые поддержат американские санкции. Рассмотрение законопроекта отложено до мая.
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