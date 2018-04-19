Скворцова: РФ пока не может в полной мере отказаться от зарубежных лекарств

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. РФ пока не может в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся за рубежом. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в четверг на Российском симпозиуме детских хирургов.

Перед началом симпозиума министр осмотрела выставку российских производителей медицинской техники и товаров, организованной в Министерством промышленности и торговли РФ

"Выставка сегодня нам показывает, что Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране", — сказала она.