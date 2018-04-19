Министр здравоохранения России признала необходимость зарубежных лекарств

"Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране", — сказала Скворцова.