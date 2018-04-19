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На Урале молодежь обсудила экономические отношения между континентами
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На Урале молодежь обсудила экономические отношения между континентами 

Российская Газета 1 час назад
— Нашей стране важно иметь надежные, прочные связи со странами Ближнего Востока. Они создаются не военными базами, а экономическим сотрудничеством, — говорит вице-президент Вольного экономического общества России Дмитрий Сорокин.
— Сейчас Ирак как никогда заинтересован в развитии торговых отношений с Россией. Военное взаимодействие очень важно для вас, но война закончена, и сейчас идет этап восстановления и развития. Я призываю российских бизнесменов участвовать в развитии рынка Ирака и готов оказывать всяческое содействие. Я понимаю: вести бизнес в Ираке рискованно, но знаю, что российские бизнесмены умеют и любят рисковать, а высокий риск ведет к высокой рентабельности, — отметил посол этой страны в РФ Хайдар Мансур Хади.
Участникам форума молодежи абсолютно чужда конфронтация, существующая сегодня между некоторыми странами: у ребят с разных континентов множество общих интересов, в том числе позитивные перспективы международных экономических отношений.
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