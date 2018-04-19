Более 50 красноярцев стали общественными контролерами за ремонтом дорог

Красноярске более 50 активистов стали общественными контролерами за ремонтом дорог, сообщили в мэрии.

Накануне они прошли специальный обучающий семинар, на котором получили жилеты и удостоверения. Контролировать ремонт дорог выразили желание не только опытные дорожники, но и активные пенсионеры, студенты, молодые мамы, люди с ограниченными возможностями, представители федерации автовладельцев, урбанисты, архитекторы, активисты из социальных сетей и другие. Желающих оказалось больше пяти десятков.

«Приятно, что так много неравнодушных и активных людей готовы тратить свои силы и время, чтобы помочь нам в таком серьёзном деле как ремонт городских дорог. Очень ценно, что вы готовы не просто критиковать, но и помогать реальными делами», — отметил заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства Юрий Шестопалов.

В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в краевом центре будут построены и отремонтированы 53 объекта. Городу выделено 1,7 миллиарда рублей.