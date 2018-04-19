Именем Героя Советского Союза назовут улицу в Кургане 

По решению Курганской городской думы улица в 16-м микрорайоне Заозерного будет носить имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Федота Елисеева. Пока данная улица не имеет названия и обозначается как «16 микрорайон», уточняет пресс-служба администрации Кургана.
Возможно, в память о Федоте Елисееве установят мемориальную доску на здании городского военкомата по ул. Советской, 151, где работал ветеран.
Федот Елисеев — участник Великой Отечественной войны и советско-японской войны, военный комиссар города Кургана, Герой Советского Союза. Он командовал батальоном 205-го гвардейского стрелкового полка, уничтожившего свыше 700 вражеских солдат и офицеров. За боевые заслуги, проявленные геройство и мужество в 1943 году Федоту Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Федот Елисеев ушел из жизни 21 мая 2004 года.