Именем Героя Советского Союза назовут улицу в Кургане

По решению Курганской городской думы улица в 16-м микрорайоне Заозерного будет носить имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Федота Елисеева. Пока данная улица не имеет названия и обозначается как «16 микрорайон», уточняет пресс-служба администрации Кургана.

Возможно, в память о Федоте Елисееве установят мемориальную доску на здании городского военкомата по ул. Советской, 151, где работал ветеран.