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ЕС убедил сирийскую оппозицию поучаствовать в переговорах в Женеве
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ЕС убедил сирийскую оппозицию поучаствовать в переговорах в Женеве 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Евросоюзу (ЕС) удалось убедить сирийскую оппозицию поучаствовать в переговорах в Женеве без предварительных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Бельгии Дидье Рейндерса.
"Оппозиция готова прибыть (в Женеву. — Газета.Ru). Европейский союз сделал свою работу, убедив оппозицию приехать без предварительных условий, согласиться на переговоры. Надо чтобы (сирийский) режим согласился с разделом власти, чтобы все сообщества были представлены во власти", — заявил Рейндерс.
Он добавил, что для этого необходимо оказать давление на Иран и Россию, союзников режима.
Ранее член Сирийской комиссии по переговорам Бассма Кодмани заявил, что переговоры в Женеве находятся «в тупике».
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