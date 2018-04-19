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Воронежским фермерам возместят часть затрат на покупку животных и птицы
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Воронежским фермерам возместят часть затрат на покупку животных и птицы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В МФЦ начали приём заявлений на предоставление субсидий. Фермерам Воронежской области смогут возместить часть затрат на покупку животных и птицы. На компенсацию смогут рассчитывать те, кто у кого есть личное подсобное хозяйство. Специалисты многофункциональных центров сформируют пакет документов прямо по месту жительства, они же передадут заявки в департамент аграрной политики. Важно отметить, что претендент на субсидию не должен иметь долгов по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеней и штрафов и не быть банкротом. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней, в случае принятия положительного решения — в течение пяти дней заключат соглашение.
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