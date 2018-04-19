Система поддержки малоимущих нуждается в преобразованиях

РАНХиГС проведена научно-исследовательская работа «Подходы к социальной поддержке в условиях многокритериального определения бедности. Авторы исследования делают вывод, что система поддержки малоимущих нуждается в преобразованиях, направленных на преодоление бедности (как монетарной, так и немонетарной), пришли к выводу авторы исследования. Авторы исследования убеждены, что применение депривационного подхода к оценке бедности в дополнение к монетарному подходу дает более объективную картину. „Статистика, основанная на одномерных показателях монетарной бедности различных социально-демографических групп, не в полной мере позволяет сформировать надежные, обоснованные представления о факторах бедности и ее различных проявлениях для разработки и принятия комплекса мер по преодолению бедности, — говорится в исследовании. — Применение концепции многомерной бедности не только позволяет уловить проблемные по важнейшим критериям благосостояния домохозяйства, не улавливаемые при использовании только монетарного подхода, но и является ключом к пониманию того, какие инструменты социальной поддержки необходимо задействовать для преодоления депривационной бедности разных домашних хозяйств“. При этом денежная поддержка бедных нередко оказывается малоэффективной. „Нередко мы видим, что по ряду причин денежные пособия и иные виды финансовой помощи малоимущим недостаточно эффективны, — уточнила руководитель исследования Елена Гришина , цитируемая в сообщении РАНХиГС. — Следует расширить меню инструментов поддержки и включить в него не только материальную поддержку в виде дополнительных пособий, но и те специализированные инструменты, которые способны снизить риск депривации по конкретным направлениям (питанию, доступности медицинской помощи, жилищным условиям и т. д.). При этом основную нагрузку по софинансированию расходов на дополнительные инструменты снижения риска многомерной бедности необходимо взять на себя государству“. У депривационной модели существует еще одно преимущество. „В условиях широкой распространенности скрытых доходов, — отмечает Елена Гришина, — учет не только монетарной, но и депривационной бедности при оценке нуждаемости позволяет снизить ошибки включения и сконцентрировать помощь на наиболее нуждающихся“. Во всем мире для оценки уровня бедности используются как монетарные, так и немонетарные (депривационные) подходы. В рамках абсолютного монетарного подхода, который применяется в России , бедными признаются домохозяйства, имеющие среднедушевые денежные доходы ниже установленной черты бедности (в России — величины прожиточного минимума). В рамках депривационного подхода к оценке бедности бедными считаются домохозяйства, которые в силу недостаточности ресурсов не могут позволить себе определенные блага и социальные услуги для поддержания общепринятого образа жизни. По данным Росстата, в 2016 г. уровень абсолютной монетарной бедности составил 13,4%, что выше значений аналогичного показателя в 2009–2015 гг. Использование концепции многомерной или многокритериальной бедности позволяет улучшить понимание условий жизни домохозяйств в сравнении с использованием только показателей доходов и расходов. Многокритериальный подход к выявлению бедных позволяет уточнить количество бедных в стране, предоставляя при этом гибкость в выделении групп крайне бедных. Применение концепции многомерной бедности не только позволяет уловить проблемные по важнейшим критериям благосостояния домохозяйства, не улавливаемые при использовании только монетарного подхода, но и является ключом к пониманию того, какие инструменты социальной поддержки необходимо задействовать для преодоления депривационной бедности разных домашних хозяйств. Проведенное исследование показало, что повышенные риски многокритериальной бедности имеют:

— многодетные семьи;

— неполные семьи с детьми;

— семьи с детьми, имеющие в своем составе безработных;

— семьи с детьми, в которых возраст родителей старше 50 лет;

— семьи с детьми, в которых родители имеют образование ниже начального

профессионального;

Указанные семьи имеют повышенные риски как депривационной, так и монетарной бедности. Кроме того, повышенные риски депривации по здоровью имеют семьи с инвалидами и детьми-инвалидами. Повышенные риски депривации по здоровью и социальной интеграции имеют: — одинокие неработающие пенсионеры; — лица старше 75 лет. Кроме того, сельские жители и жители небольших городов имеют повышенный риск депривации по жилищным условиям, пишут авторы исследования. Выявленные признаки облегчают задачу определения домохозяйств, в наибольшей степени подверженных рискам многомерной бедности, на которые следует прежде всего направить усилия служб социальной поддержки.