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Президент Стрелкового союза России Лисин возглавил список самых богатых бизнесменов России
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Президент Стрелкового союза России Лисин возглавил список самых богатых бизнесменов России 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Президент Стрелкового союза России и Европейской стрелкой конфедерации Владимир Лисин возглавил список самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Состояние предпринимателя, который возглавляет совет директоров НЛМК составляет 19,1 миллиарда долларов, за год оно выросло на 3 миллиарда долларов.
Вторую строчку занимает председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов — 18,7 миллиарда долларов (+1,2 миллиарда). Лидер предыдущего рейтинга, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (18) опустился на третью позицию (-400 миллионов).
Пятую позицию в списке занимает президент СКА Геннадий Тимченко (16 миллиардов долларов). На десятом месте находится глава Международной федерации фехтования, акционер «Арсенала» Алишер Усманов (12,5). 11-е место занимает владелец «Челси» Роман Абрамович (10,8). Продавший 49 процентов акций «Бруклина» Михаил Прохоров располагается на 13-й строчке (9,6). На одну строчку ниже находится президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников (9,3).
17-м стал владелец "Спартака" Леонид Федун (6,9). Собственник «Монако» Дмитрий Рыболовлев находится на 18-й позиции (6,8). Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий занимает 28-ю строчку (4).
Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг находится на 40-м месте (3). Владелец ПАОКа Иван Саввиди располагается на 53-м месте (1,9).
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