В Нижнем Новгороде пройдет межконфессиональный и межнациональный субботник

21 апреля на территории Мещерского бульвара состоится традиционный для Нижнего Новгорода межконфессиональный и межнациональный субботник. Впервые он пройдет совместно с Общественной палатой Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба городской администрации.

В акции примут участие представители нижегородских религиозных и национально-культурных организаций города, в частности: представители белорусской, армянской, узбекской, азербайджанской диаспор, мусульмане, католики, протестанты и многие другие, а также члены Общественной палаты и городского совета.

В связи с тем, что межконфессиональный и межнациональный субботник пройдет в Канавинском районе, участники в рамках акции «Субботник по-Канавински 2018» получат возможность выиграть ценные призы. Главный приз — автомобиль!

Напомним, первый межконфессиональный субботник прошел в апреле 2013 года. После он стал традиционным. В 2013, 2015, 2016 годах он проходил в Парке Победы, в 2014 году — в сквере Интернационалистов, в 2017 году — на Аллее дружбы народов.