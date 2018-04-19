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В центре Екатеринбурга на следующей неделе пройдут сразу две репетиции парада Победы
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В центре Екатеринбурга на следующей неделе пройдут сразу две репетиции парада Победы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В мэрии Екатеринбурга подкорректировали график репетиций парада Победы в центре города. Как сообщил сегодня на оргкомитете по празднованию 9 Мая вице-мэр Михаил Матвеев, в центре пройдут пять тренировок военных. Первая репетиция состоится уже завтра, 20 апреля. — Репетиция пройдёт без техники, — уточнил Матвеев. — Но по масштабу она не будет отличаться от полномасштабной, с техникой.
Такая же репетиция без танков пройдёт вечером 24 апреля. А танки выведут в центр вечером 27 апреля, 3 мая и 7 мая. — 7 мая пройдёт генеральная репетиция парада Победы, — добавил Михаил Матвеев. — К этому времени мы на площади 1905 года установим трибуну на 1000 мест, чтобы желающие могли прийти, сесть и посмотреть. Центральные улицы Екатеринбурга в дни репетиций будут перекрыты с 20:00 до 4:00. Автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.
Кроме того, на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в центр гаишники оперативно будут закрывать движение транспорта по Окраинной от Палисадной до Дорожной, по Дорожной от Окраинной до Военной, по Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы, по Патриса Лумумбы от Военной до Московской, по Московской от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, по Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти, по Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской, по Репина от Малышева до Ленина, по Малышева от Московской до Репина, по Попова от Московской до Репина.
Посмотреть, как прошла первая репетиция парада, можно здесь. Мы снимали её на видео. Уже есть подробная программа мероприятий в День Победы.
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