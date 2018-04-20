Марш в прямом эфире: смотрим репетицию парада в центре Екатеринбурга 

Сегодня проходит первая ночная репетиция парада. Технику горожане не увидят. Военные будут репетировать пешую часть парада.
Движение будет закрыто с 20:00 20 апреля до 4:00 21 апреля на следующих участках улиц: проспект Ленина (от Луначарского до Репина); улица Репина (от проспекта Ленина до Малышева); улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина); улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).
А мы писали, как изменятся маршруты общественного транспорта.
До Дня Победы состоится ещё три репетиции с участием военной техники. Они пройдут 24 апреля и 3 мая, а на 7 мая запланирована генеральная репетиция.
Обычно в нашем параде Победы участвуют 70 единиц различной современной боевой техники и более 2 тысяч военнослужащих Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона.