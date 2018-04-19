Автобусы, трамваи и троллейбусы изменят маршруты из-за репетиции парада в центре Екатеринбурга

Общественный транспорт изменит движение из-за репетиции парада Победы в центре Екатеринбурга . Военные выйдут на площадь 1905 года уже завтра, 20 апреля.

«С 20:00 до 04:00 движение транспорта будет перекрыто по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от проспекта Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев», — сообщали ранее в городской администрации.

Как рассказали Е1.RU в МОАП, на время репетиции с 20:00 движение изменят 10 автобусных маршрутов:

Автобусы № 13 и 13а в направлении к площади 1905 года будут следовать до остановки «Проспект Ленина», а в обратном направлении они будут начинать движение с остановки «Центральная гостиница» на Малышева.

Автобусы № 21 в обоих направлениях поедут по улицам Репина, Малышева и Карла Либкнехта.

Автобусы № 28 поедут по улицам Репина, Малышева, Бажова (обратно по Луначарского) и по проспекту Ленина.

Автобусы № 32 в сторону Театра драмы пойдут только до остановки «Трансагентство». Автобусы поедут по улицам Восточной, Малышева, Бажова и проспекту Ленина. В направлении Компрессорного автобусы поедут от остановки «Восточная» на проспекте Ленина.

Автобусы № 50 и 54 к УрФУ поедут по улицам 8 Марта, Малышева, Бажова (обратно по Луначарского), проспекту Ленина.

Автобусы № 57 и 57а в обоих направлениях будут следовать по улицам 8 Марта, Малышева и Карла Либкнехта.

Автобусы № 61 к остановке «Пехотинцев» поедут по проспекту Ленина, Луначарского и Малышева.

Во время репетиции на площади также не будут ходить трамваи. Движение будет закрыто по проспекту Ленина на участке от Луначарского до Московской и по Московской от Радищева до Дворца молодежи. Трамваи № 10, 18 и 26 поедут в депо.

Схему движения изменят 8 трамвайных маршрутов:

Трамваи № 2 от «Фрезеровщиков» поедут до «Проспекта Космонавтов», трамваи № 6 — «ВИЗ — Халтурина — Бебеля — станция Машиностроителей», трамваи № 13 поделят на две части, одна поедет через ВИЗ — Халтурина — 7 ключей, а вторая — по 40 лет ВЛКСМ — проспекту Ленина — гостиница «Исеть», трамваи № 15 — «40 лет ВЛКСМ — Ленина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Вторчермет», трамваи № 27 — «ЦПКиО — Керамическая», трамваи № 23— «40 лет ВЛКСМ — Уральская — Луначарского — гостиница Исеть», трамваи № 32 — «Дворец спорта — Радищева — Куйбышева — Луначарского — Уральская — Гагарина — 40 лет ВЛКСМ».

Изменения коснутся и троллейбусов. Движение «рогатых» будет закрыто по улице Малышева от Центральной гостиницы до «Посадской» и «Крауля». Маршрут № 3 от Коммунистической будет доезжать до Центральной гостиницы, а маршрут № 14 от «Академической» до ЦПКиО.

График репетиций парада в центре смотрите здесь.