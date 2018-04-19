Чиновников в Киргизии обяжут выкупать подарки

В правительстве Киргизии намерены обязать госслужащих отчитываться за полученные подарки. Более того, чиновники должны будут сдавать презенты на ответственное хранение, а если пожелают вернуть — оплатить их стоимость.

Новый порядок

В число тех, на кого предложено распространить действие нового порядка учета, регистрации, оценки, хранения, использования и выкупа подарков, вошли госслужащие, лица, не обладающие таким статусом, но работающие в государственных органах, руководители организаций и предприятий, финансируемых из госбюджета или имеющих госдолю, сотрудники Национального банка КР.

Всем им, как сказано в проекте документа, вынесенного на общественное обсуждение, запрещается принимать подарки, стоимость которых превышает тысячу сомов. Впрочем, есть исключение. Чиновникам разрешат брать презенты, даже дорогие, если они являются дипломатическими, но только во время официальных мероприятий или служебных командировок.

Если это произошло, то госслужащий должен передать подарок на баланс ведомства, которое он представляет.

Что же касается даров стоимостью не больше тысячи сомов, то с ними предлагается поступать следующим образом. Презенты, после того как о них уведомили вышестоящее начальство, сдаются на хранение вместе с подтверждающими цену документами. Если таковые отсутствуют, то сколько стоит подарок, определят независимые эксперты. Впоследствии тот, кто сдал презент, может получить его обратно, но только заплатив указанную при сдаче или определенную оценщиками сумму. В этом правиле также есть исключение. Подарок может быть оставлен бесплатно, если он именной или представляет собой предмет одежды.

В правительстве Киргизии называют новый порядок учета одной из мер, которая поможет успешно реализовать закон «О конфликте интересов», принятый депутатами парламента КР в конце 2017 года. Это, в свою очередь, выведет борьбу с коррупцией в госорганах на новый уровень.

Книги, шахматы, картины

Что именно дарят киргизским чиновникам? Корреспонденту «РГ» ответил на этот вопрос помощник руководителя одного из министерств республики. «Подарки в основном делают во время визитов различных делегаций. Это могут быть картины, книги, шахматные наборы, предметы национальной одежды или какие-нибудь сувениры. Обычно они остаются в кабинете руководителя ведомства. Если подарки именные, то он их, скорее всего, заберет с собой, когда будет увольняться», — рассказал помощник.

По его словам, стоят подобные презенты недорого. «Потому что, в первую очередь, призваны продемонстрировать уважение к принимающей стороне. Конечно, их стоимость бывает больше тысячи сомов, однако она не превышает разумные пределы», — отметил собеседник.

Бакыт Бакетаев — ныне известный политолог. Ранее он возглавлял отдел международного сотрудничества, дипломатического протокола и паспортно-визового обеспечения парламента КР, затем руководил управлением финансового контроля и противодействия коррупции в минфине республики. То есть с таким явлением как подарки чиновникам сталкивался лично и не раз.

— Нового в инициативе правительства нет, — сказал он. — Еще когда я работал в парламенте, подарки, например, спикеру, регистрировались и их отправляли на специальный склад. Именные оставались. В основном дарили различные сувениры. Могли наградить медалями.

Демонстрация уважения

По мнению Бакетаева, называть предложение кабмина мерой по борьбе с коррупцией не стоит. «Такие подарки на официальном уровне делают не для того, чтобы чиновники принимали нужные решения. Это всего лишь демонстрация уважения. И вряд ли госслужащий, получивший, например, дорогую машину, побежит уведомлять об этом свое начальство. Поэтому с точки зрения пресечения взяточничества в госорганах инициативу кабмина нельзя назвать знаковой», — резюмировал Бакыт Бакетаев.

Кстати, увидеть, что дарили руководителям Киргизии начиная с 1950-х годов можно было в Государственном историческом музее. По крайней мере до того, как его закрыли на реставрацию, там действовала соответствующая выставка. Коллекцию предметов начал формировать первый секретарь компартии Киргизской ССР Исхак Раззаков. Он передал в музей подарки, полученные в честь образования союзной республики, в том числе и из Японии — металлические вазы, покрытые расписной эмалью и статуэтки животных.

В числе других презентов главам государства — тканые ковры, вазы, шкатулки, декоративные блюда, шахматы из хрусталя (от президента РФ Владимира Путина ), картины.

Кстати

Есть в истории Киргизии примеры, когда подарки становились причиной ухода политиков с высоких должностей. Самый яркий случай — увольнение в 2012 году премьер-министра республики Омурбека Бабанова

Тогда депутаты парламента КР заявили о раскрытии коррупционной схемы, благодаря которой глава правительства якобы стал обладателем чистопородного английского скакуна ценой до миллиона долларов за прикрытие строительства турецкими подрядчиками операторской вышки в международном аэропорту «Манас» . Сам Омурбек Бабанов отрицал факт получения дорогостоящего подарка. Он говорил, что приобрел скакуна за свои деньги. Тем не менее депутаты выразили недоверие возглавляемому им кабинету министров.

Вместе с тем В правительстве также предлагают обязать госслужащих заполнять декларации, в которых они будут указывать сведения о своей оплачиваемой профессиональной деятельности, должностях, занимаемых в политических партиях, некоммерческих организациях, долях, имеющихся в хозяйствующих субъектах, и отношениях с международными организациями. Кроме того, чиновникам предложат сообщить в декларации об известных им фактах конфликта интересов в системе госслужбы.