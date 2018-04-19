В Башкирии после ЧП расширят задачи комиссий по делам несовершеннолетних

УФА , 19 апр — РИА Новости . Башкирский парламент в ближайшее время рассмотрит проект закона о комиссиях по делам несовершеннолетних, чтобы расширить перечень задач перед ними после поножовщины в стерлитамакской школе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Госсобрания — Курултая республики Башкортостан

"Депутаты Курултая на ближайшем пленарном заседании внесут изменения в статью закона о комиссиях по делам несовершеннолетних. Инициатива направлена на расширение перечня задач органов, комиссия теперь будет дополнительно заниматься выявлением и пресечением противоправных действий среди детей и подростков", — сообщили в башкирском парламенте, отметив, что также комиссии будут заниматься случаями склонения несовершеннолетних к суициду.

"Трагедия в школе очередной раз напомнила о важности профилактической работы в подростковой среде. Дети не рождаются преступниками, психика подросткового периода крайне неустойчива, и чтобы внутренние переживания ребенка не вылились в агрессию и суицид, необходима психологическая поддержка взрослых. Разработанный законопроект нацелен на современное оказание такой поддержки", — процитировали в пресс-службе слова председателя башкирского Госсобрания Константина Толкачева

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину