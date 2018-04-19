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Камерный оркестр Университета имени Пирогова стал звездой фестиваля
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Камерный оркестр Университета имени Пирогова стал звездой фестиваля 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Оркестр университета Обручевского района победил в номинации «Инструментальный конкурс. Ансамбли», исполнив попурри «Любимые мелодии».
В Ярославском государственном университете прошел XIII Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников. Университет имени Пирогова представляли участники танцевальных и театральных коллективов, хоровой студии, камерного оркестра и победители внутривузовского конкурса «Таланты РНИМУ». Камерный оркестр университета победил в номинации «Инструментальный конкурс. Ансамбли». Художественный руководитель Игорь Иванович Коверный, концертмейстер — студентка 5 курса лечебного факультета Ирина Звездакова.
Студентка четвертого курса лечебного факультета Алла Сычева, исполнившая произведение Дмитрия Борисовича Кабалевского «Рондо» (фортепьяно) заняла второе место в номинации «Инструментальный конкурс: Инструменталисты, соло/дуэт». Студент 6 курса лечебного факультета Владислав Поставнев и вокальный ансамбль под руководством Татьяны Васильевны Ростапшовой прошли во второй отборочный тур. Совсем немного им не хватило баллов до получения призовых мест. Конкурсные дни прошли очень ярко и насыщенно.
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