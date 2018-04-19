В Липецке готовят к открытию фонтаны

Липецке к открытию началась подготовка двенадцати водных комплексов, сообщили в управлении главного смотрителя города.

Фонтаны на площадке перед «Звёздным» и на улице Ленина уже готовы к открытию. Сейчас идёт ремонт фонтанов на главных городских площадках: у каскада на Петровском спуске отреставрировали гранитное покрытие чаши, там же и на площади Петра Великого фонтаны очистили от известкового налёта, покрасили кожухи.

На всех водных объектах отремонтируют насосы, а на малом фонтане на улице Ленина и водном комплексе на площади Константиновой заменят трансформаторы.

Пробные пуски городских фонтанов начнутся уже на следующей неделе. А сезон планируют открыть традиционно 1 мая. Всего на ремонт и содержание фонтанов в этом году из городской казны выделили 4,8 млн рублей.