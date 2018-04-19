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В Липецке готовят к открытию фонтаны
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В Липецке готовят к открытию фонтаны 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Липецке к открытию началась подготовка двенадцати водных комплексов, сообщили в управлении главного смотрителя города.
Фонтаны на площадке перед «Звёздным» и на улице Ленина уже готовы к открытию. Сейчас идёт ремонт фонтанов на главных городских площадках: у каскада на Петровском спуске отреставрировали гранитное покрытие чаши, там же и на площади Петра Великого фонтаны очистили от известкового налёта, покрасили кожухи.
На всех водных объектах отремонтируют насосы, а на малом фонтане на улице Ленина и водном комплексе на площади Константиновой заменят трансформаторы.
Пробные пуски городских фонтанов начнутся уже на следующей неделе. А сезон планируют открыть традиционно 1 мая. Всего на ремонт и содержание фонтанов в этом году из городской казны выделили 4,8 млн рублей.
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