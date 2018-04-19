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Во всем Советске отключили горячую воду из-за долгов концессионера
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Во всем Советске отключили горячую воду из-за долгов концессионера 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
О непростой ситуации рассказал глава города Николай Воищев на своей странице в соцсети.
Котельная «Западная» полностью остановила работу 17 апреля после того, как «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в принудительном порядке произвел полное ограничение поставок природного газа ООО «Спецгазавтоматика».
По словам Воищева, причиной прекращения поставок природного газа стала задолженность ООО «Спецгазавтоматика» за потребленное «голубое топливо» в январе-марте в размере более 45 млн рублей. Как выяснилось, концессионер в 2018 году ни разу не перечислил поступившие от МП «Советсктеплосети» денежные средства поставщику газа.
«Все мы стали заложниками возникшей ситуации. Хотя собираемость платежей от населения Советского городского округа составляет более 80%, а администрация муниципалитета обязательства за поставленную тепловую энергию бюджетным учреждениям производит своевременно и в полном объеме», — написал глава города.
Администрация округа обратилась в правительство области, подготовлено обращение в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру Советска о нарушении прав добросовестных потребителей.
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