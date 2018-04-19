Яма на Котовского появилась на картах Google

«Яма на Котовского — яркий пример бездеятельности, безразличия и абсурда при ремонте дорог в Новосибирске , — говорит создатель создатель микроблога, новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин. — Что там только не происходило, — закатывали бетоном, засыпали материалами прямо в лужи, но Яма неизменно появляется вновь каждую весну».

Яме были посвящены сюжеты на федеральных каналах, в местных и федеральных СМИ. Всё происходящее с Ямой описывается в Твиттере.

А 13 апреля была установлена памятная вывеска «Яма на Котовского — Символ качества ремонта дорог Новосибирска».

«Действительно, если дорожные службы Новосибирска столько лет не могут победить Яму на Котовского, может, стоит задуматься над тем, чтобы использовать её потенциал во благо. Допустим, могли бы молодожёны приезжать на фотосессию после церемонии. Вечером здесь красиво в лужи вывески отсвечивают. Такие фото сейчас как раз в тренде. Или можно китайских туристов привозить, которые в центре города в основном бывают», — отметил Дмитрий Мишин.