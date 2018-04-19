Сегодня в столичных поликлиниках можно сдать донорскую кровь

19 апреля акция по сдаче донорской крови проводится в больницах и поликлиниках. После знакомства с правилами и противопоказаниями горожане смогут поучаствовать в акции. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

Сдать донорскую кровь в рамках Всероссийского дня донора можно С 16 по 28 апреля в медучреждениях городского Департамента здравоохранения. Также можно будет задать вопросы о донорстве. В этот период будут проходят лекции, которые прочитают сотрудники больниц и поликлиник.

Мобильные пункты центра переливания крови имени О. К. Гаврилова с 16 по 28 апреля открыты в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова , Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, Московском государственном университете пищевых производств и Московском городском педагогическом университете.