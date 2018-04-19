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Какие улицы пока лучше объезжать стороной до конца апреля
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Какие улицы пока лучше объезжать стороной до конца апреля 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
В Казани начался сезон ремонта дорог, который будет продолжаться до наступления зимы. Автомобилистов ждут внезапные перекрытия и дорожная техника в самых неожиданных местах. Рассказываем, какие улицы пока лучше объезжать стороной, чтобы не прозябать в апрельских пробках.
Где уже есть ограничения
Сибгата Хакима. Капремонт идет на всем протяжении улицы, от Декабристов до Чистопольской.
Восстания. Дорожники обещают присутствовать только на участке от Декабристов до Горьковского шоссе.
Ленинская дамба. Она не перекрыта полностью, но периодически будут вводить ограничения на некоторых участках.
Кировская дамба. Та же история, что и с Ленинской дамбой.
Клары Цеткин. Ремонтируют всю улицу, до самой Кировской дамбы.
Павлюхина. Полностью, от Назарбаева (когда-то Эсперанто) до Даурской.
Нигматуллина. Затронут чувствительный участок от Чистопольской до Сибгата Хакима.
Ломжинская. Полностью, то есть от проспекта Победы до Фучика.
Завойского. От пересечения с Фучика до дома №25.
Где ограничения введут уже скоро
Петербургская — с 20 апреля. Ограничения затронут всю улицу, кроме пешеходной части (там и так все хорошо).
Толстого — с 23 апреля. Небольшой отрезок от Большой Красной до Подлужной.
Мусина — с 24 апреля. Возьмутся за приличный участок от Четаева до Голубятникова. Да, в районе «Парк Хауса» тоже будут ограничения.
Маршала Чуйкова — с 24 апреля. Будет закрыта половина улицы, от Бондаренко до Амирхана.
Рауиса Гареева — с 28 апреля. Неприметная улица на Ферме-2, где постоянно бывают серьезные пробки. Ограничения будут действовать на всем протяжении улицы.
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